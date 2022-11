Nico Williams parece que está de moda. La llamada de Luis Enrique para participar en el Mundial, con solo dos internacionalidades en su currículum, ha colocado al extremo del Athletic en el escaparate. Este jueves ha marcado el tercer gol en el partido de preparación ante Jordania tras un buen disparo con la pierna zurda cuando llevaba unos pocos minutos sobre el terreno de juego. En el próximo mes todas las miradas del planeta fútbol se van a dirigir al país árabe, y si el navarro tiene protagonismo con España, su cotización subirá. Así lo ha reconocido en Radio Marca Félix Tainta, su representante, que se muestra encantado porque tanto el menor de los Williams como Iñaki, al que también lleva los asuntos, coincidan en Qatar.

Con contrato hasta junio de 2024 y con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, su futuro es uno de los temas que tendrá que abordar más pronto que tarde la Junta Directiva de Jon Uriarte. Tainta avisa. “Sea campeón del mundo o no, le lloverán ofertas, pero no quiero alarmar a nadie. Tiene 20 años, va a jugar un Mundial con España, pues es que algo tiene. Que luego lo haces bien en el Mundial, pues es el mayor escaparate que puede haber. Pero es parte del fútbol y tenemos que saber llevarlo. Si llevas jugadores buenos siempre va a haber cosas buenas”, destaca el hombre de confianza de los hermanos Williams, que relativiza la situación.

"Lo que tenga que ser será, ya sea una renovación con el Athletic o una llamada de otro equipo"

“Lógicamente, el teléfono suena más. Si te dijera que no te estaría mintiendo. Es internacional pues el caché de un futbolista sube. El ser internacional te da un plus y si es España más. Cuanto mejor lo hagan en su club y selección mejor para el futbolista. Esto es solo sentido común y no es decir nada que no sepamos. Nico es un muy buen futbolista y va a ser mejor. Lo que tenga que ser será, ya sea una renovación con el Athletic o una llamada de otro equipo”, apostilla el representante navarro, que también tendrá que abordar la renovación de Oihan Sancet, otro de los jugadores que tiene en cartera y cuya relación contractual con el Athletic expira en dos años.

“No hay que meterle presión”

Tainta, que llegará a Catar la próxima semana para seguir todos los partidos de España y Ghana, pide tranquilidad con el menor de los Williams: “Nico no deja de ser un chaval de 20 años, no hay que meterle presión y él está para aportar. Lo importante es que siga creciendo, hay que liberarle de presión. Es un chaval sencillo, de un banco, un amigo y unas pipas”.