Este año, llegarán nuevas señales de tráfico que entrarán en vigor cuando se apruebe el real decreto elaborado entre este organismo y el Ministerio del Interior y Transporte. Asimismo, no empezarán a verse hasta verano.

No va a haber cambios en todas la señales, sino que, como explica el borrador, "las señales que no estén contenidas en este catálogo podrán seguir instaladas y mantendrán su vigencia, no siendo necesaria su sustitución antes de que por razones de conservación y mantenimiento sea recomendable".

Las señales que sí tendrán que sustituirse son las que cuentan con un cambio de diseño o están ya en desuso, como son las que incluyen a los nuevos tipos de vehículos, como son los patinetes.

A día de hoy, en España, el catálogo de señales de tráfico es tan amplio que muchos conductores desconocen gran parte de ellas, incluso después de haber obtenido el permiso de conducción. Esto es especialmente cierto para las señales de aparcamiento, ya que muchos conductores no se enfrentan a zonas restringidas con frecuencia. La señal R-308a es un ejemplo de ello.

Según la DGT, la señal R-308a significa "prohibición de estacionamiento, en el lado de la calzada en que esté situada la señal, los días impares. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada". No respetar esta señal u otra con un significado similar puede resultar en una multa de al menos 200 euros, y la cantidad podría aumentar si se requiere la intervención de la grúa.

A pesar de la gran cantidad de señales de tráfico en las carreteras españolas, muchas son desconocidas para la mayoría de la sociedad y conductores. Aprender el significado de todas ellas es difícil, si no imposible, pero es importante estar al tanto de las señales que puedan afectar la seguridad vial y evitar posibles multas. La señal R-308a es solo una de las muchas señales que podrían entrar en la lista de señales de tráfico extrañas y desconocidas.