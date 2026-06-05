¿Todavía no te has decidido por un tratamiento combinado? Así es como puedes conseguir una sonrisa blanca y alineada

Combinarla ortodoncia y blanqueamiento es la forma más adecuada de recuperar una sonrisa luminosa y alineada en menos tiempo. Si estás pensando en realizar cualquiera de estos dos tratamientos, ya sea de forma individual o combinada, seguro que te has planteado algunas preguntas. Para saber más sobre estos procesos hemos hablado con la Dra. Cristina Martínez-Almoyna, codirectora médica de las Clínicas Udemax y especialista en Ortodoncia, sobre el tratamiento combinado de ortodoncia y blanqueamiento.

Sara Verd

Cinco cosas que debes saber sobre el blanqueamiento y la ortodoncia invisible

El Blanqueamiento Dental durante el Tratamiento de Ortodoncia Invisible: ¿Es una buena idea?: El interés por lucir una sonrisa más estética ha llevado a muchas personas a combinar tratamientos de ortodoncia invisible con procedimientos de blanqueamiento dental. Al realizarlos simultáneamente, aumenta la motivación de los pacientes y se obtienen resultados espectaculares en un menor tiempo. ¿Qué es la ortodoncia invisible? La ortodoncia invisible utiliza alineadores transparentes de plástico diseñados a medida para corregir la posición de los dientes. Este método ha ganado popularidad por su discreción, comodidad y facilidad de uso, permitiendo a los pacientes mejorar su sonrisa sin los brackets tradicionales. ¿Qué es el blanqueamiento dental? El blanqueamiento dental es un procedimiento diseñado para eliminar manchas y aclarar el tono de los dientes mediante productos que se aplican en la clínica y se continúan en casa. ¿Es seguro combinar ambos tratamientos? La seguridad de combinar blanqueamiento y ortodoncia invisible depende de varios factores, algo que en Clínicas Udemax tenemos muy en cuenta. Es imprescindible que el material del alineador sea compatible con geles blanqueadores y que permita su colocación dentro del alineador. Por otro lado, es fundamental tener encías sanas y dientes libres de caries antes de iniciar cualquier tratamiento blanqueador. Y lo más importante es que ambos tratamientos deben estar supervisados por un especialista en ambas materias, para asegurar que los productos utilizados sean seguros y efectivos. ¿Qué ventajas existen de combinar ambos tratamientos? El ritmo de vida actual hace que las ventajas del tratamiento simultáneo sean más eficientes, ya que aprovechamos el tiempo de tratamiento ortodóncico para mejorar el color dental, nos beneficiamos de que el alineador tiene una perfecta adaptación a los dientes, lo que simplifica el uso de geles y aumenta la satisfacción con el resultado final.

La doctora Cristina Martínez-Almoyna, es codirectora médica de las Clínicas Udemax y especialista en Ortodoncia. / Udemax

Descubre si es para ti el tratamiento combinado

Tal y como explica la doctora Martínez-Almoyna, realizar blanqueamiento y ortodoncia invisible a la vez supone un gran avance en odontología estética y funcional. Pero seguramente te habrás preguntado si eres un candidato a realizar este procedimiento combinado.

Generalmente todos los pacientes son aptos para realizar un tratamiento combinado de ortodoncia invisible y blanqueamiento. Los tratamientos de alineación dental pueden afectar a la sensibilidad y estado de las encías, por ello hay que evaluar la situación y particularidades de cada paciente. Por otro lado, también existen blanqueadores con una composición ligeramente diferente, adecuados para pacientes con problemas de sensibilidad dental.

En Clínicas Udemax podrás someterete a tratamiento de blanquamiento y ortodoncia invisible para recuperar tu sonrisa ideal en menos tiempo. / .

¿Por qué elegir Clínicas Udemax para tu tratamiento dental?

Seguridad, resultados duraderos y la tranquilidad de estar en manos de profesionales expertos. Son cosas a las que no debes renunciar a la hora de someterte a cualquier tratamiento dental. En Clínica Udemax recibirás la atención personalizada de un equipo humano con amplia experiencia y formación que cuenta, además con tecnologías de última generación.

Enfoque integral de Clínicas Udemax que combina salud, funcionalidad y estética.

que combina salud, funcionalidad y estética. Equipo de especialistas certificados , liderado por sus directores médicos, Dra. Cristina Martínez-Almoyna y el Dr. Emilio Martínez-Almoyna ,

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