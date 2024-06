Ara Més, contra el «colapso» en vivienda

Ara Més-Ara Repúbliques promoverá los cambios normativos necesarios en la Unión Europea para que en Balears pueda limitarse la adquisición de segundas residencias a los no residentes en las islas, como medio para frenar la especulación, los incrementos de precios y hacer efectivo el derecho a la vivienda.

«La vivienda es el principal problema que tenemos en Balears y el colapso que vivimos sólo lo empeora», asegura la candidata al Parlamento Europeo, Alice Weber.

Considera «imprescindible» limitar la compra de viviendas a personas no residentes porque «no es de recibo que de 650.000 viviendas, 203.000 sean para usos turísticos» e insiste en que «si no hacemos que las casas sean para vivir y no para hacer negocio turístico, los que nos quedaremos sin casa seremos los isleños». n