Consumo multa con más de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas por el cobro del equipaje de mano

Multa histórica para cuatro aerolíneas de bajo coste. Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea deberán hacer frente a la sanción de más de 150 millones de euros que les ha impuesto Consumo ppor cobrar a sus clientes equipajes de mano o por obligarle a imprimir el billete. La asociación de consumidores Facua ha celebrado la noticia ya que, recuerdan, "han sido casi seis años batallando para lograr que las autoridades actuasen ante este tipo de prácticas".

El Ministerio de Consumo abrió expedientes a las cuatro aerolíneas en el verano de 2023 para investigarlas ante el gran número de denuncias recibidas por acciones consideradas ilícitas. Entre ellas el cobro por selección de asiento cuando se viaja con personas dependientes, como discapacitados y niños pequeños, que al igual que el asunto del equipaje de mano ha sido clasificado como infracción muy grave. Y otras dos por infracciones calificadas como graves: prohibir el pago en metálico en la compra de billetes en los aeropuertos y la “falta de transparencia en la información contractual” sobre precios, que dificulta la comparabilidad entre oferta.

La sanción puede ser recurrida, y una vez agotada esta vía, las compañías pueden acudir a los tribunales, según ha señalado el Ministerio de Consumo a la agencia EFE

Críticas

La decisión de Consumo ha sido criticada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina el 85 % del tráfico aéreo en España, ya que aseguran que prohibir el cobro de la maleta de cabina que realizan algunas compañías aéreas, acabará perjudicando directamente a los consumidores, "al suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten".

Aseguran que , los cerca de 50 millones de pasajeros que hoy en día no llevan maleta de cabina a bordo y sólo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento no podrían beneficiarse de pagar sólo por los servicios indispensables, "obligándoles a contratar servicios que no utilizan".

Reclamar el dinero

La decisión de Consumo ha sido muy aplaudida por FACUA. “Han sido casi seis años batallando para lograr que las autoridades actuasen contra unas prácticas por las que las aerolíneas vienen inflando ilícitamente sus beneficios y por fin lo hemos logrado”, señala el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, que anima a los usuarios afectados a reclamar su dinero.