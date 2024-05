Prohens niega «tajantemente» algún contacto de su Govern con miembros de la trama Koldo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, niega «tajantemente» contactos de los investigados en la ‘trama Koldo’, que ella denomina ‘trama PSOE’, con algún miembro de su gobierno y acusa a los socialistas de elaborar una «estrategia de confusión, distracción y barro» con el objetivo de «embarrar el debate público y protegerse».

La líder del PP asegura que «ningún informe» de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apunta a miembros del PP de Balears en la extensa investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional, si bien los pinchazos de la Benemérita aportan conversaciones entre los presuntos cabecillas de la trama (Juan Carlos Cueto, Koldo García e Íñigo Rotaeche) en los que señalan que hubo presiones e influencia «sobre algún responsable en la Administración Balear» para que desistiera de la reclamación de 2,6 millones de euros.

Según se puede leer en el informe de la Guardia Civil, los investigados por la trama de presuntas mordidas en contratos de pandemia intentaron concertar una reunión con el Govern del PP para tratar la reclamación por el contrato de mascarillas. En una de las conversaciones telefónicas se cita de forma indirecta a Prohens. «Ella es de la línea de Pablo Casado, ¿vale? Pero que ya está hecho. O sea, vamos a esperar que me diga cuándo os tiene que ver. (...) El recado está dado, ¿vale?», asegura Koldo.

Según la UCO, las conversaciones que se produjeron entre octubre y noviembre de 2023 indican que el exasesor de Ábalos trató de comunicarse, a través de un intermediario «de las Islas», con el funcionario público anteriormente encargado de este asunto, a pesar de que finalmente menciona que, a través de un amigo suyo, ha logrado hablar «con la persona que actualmente desempeña ese cargo».

En distintas ocasiones de la comparecencia de ayer en el Congreso, la presidenta negó por completo cualquier contacto con intermediarios de la empresa para llegar a un acuerdo ni recibió presión alguna para que dejara caducar el expediente, como sostiene la Audiencia Nacional.

Sobre unas teóricas instrucciones tanto de Jacobo Pombo —un empresario muy vinculado a Pablo Casado que ha trabajado para el PP y que estuvo relacionado con las juventudes del partido— como del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para beneficiar a Soluciones de Gestion SL, la máxima dirigente del PP negó la mayor: «Si no fuera por lo grave de estas difamaciones que he tenido que soportar incluso en sede parlamentaria tendría su punto cómico, ¿cómo una trama vinculada se pondrá en contacto con un gobierno del PP para favorecer a la trama?».

En una de sus intervenciones, Prohens explicó que, según los programas oficiales que elabora el servicio de protocolo, el Govern tiene constancia de que hubo un «encuentro privado» entre el exministro Ábalos y la entonces jefa del Consolat de Mar, Francina Armengol, el 26 de marzo de 2021: «Consta también que estaba Koldo García entre los asistentes que acompañaban a Ábalos, deduzco que [la reunión privada] se produjo en el Consolat, quién estaba y de qué se habló no tengo información».

Durante toda su comparecencia, la presidenta popular fue muy dura con el PSOE, a quienes acusó de «no ir en contra» de la empresa investigada porque «están más empeñados en ir en contra de quienes estamos investigando y destapando esta trama».

«Si de verdad hubieran sido víctimas de una estafa no hacen un certificado de conformidad diciendo que no hay ninguna incidencia con las mascarillas. Tampoco puedo comprender por qué no reclaman cuando el Govern recibe el certificado del Ministerio de Trabajo que dice que las mascarillas no tienen la calidad suficiente por la que han abonado un dinero publico», añade.

También señaló que podría no haber comparecido en el Congreso de los Diputados amparándose en informes de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, en los que se explicita que la «única obligación de control y fiscalización» de la presidenta del Govern es ante el Parlament balear. Tanto PP como Vox votaron en contra de su comparecencia en la Cámara balear hace apenas unas semanas. «Libremente he decidido acudir para defender los intereses de todos los ciudadanos de Balears, para ser su voz hoy aquí y contribuir a esclarecer la estafa de la que han sido víctimas», declaró.

Prohens denuncia que ni ella ni ningún miembro de su Govern fue informado de la investigación que estaba llevando a cabo la UCO sobre este expediente ―la Guardia Civil se personó en el IB-Salut en 2022― y defiende que desde el momento en que tuvieron constancia «hemos trabajado para intentar poner luz de manera absolutamente transparente con el objetivo de no perdonarle ni un euro a la trama».

Cuando el diputado de Sumar Més Vicenç Vidal hizo referencia a que «el 75% de los presidentes del PP han estado involucrados en temas de corrupción», la presidenta replicó de forma contundente: «No le voy a permitir que se ponga en duda mi honorabilidad, mi transparencia, mi trabajo y mi dedicación para defender los intereses de ciudadanos».