Vox, tras la manifestación anti-saturación: "Los mallorquines no pueden pretender ir tranquilamente a la playa en julio y agosto"

Vox pone el foco en los residentes tras la manifestación por el derecho a la vivienda y contra la saturación turística celebrada el sábado y asegura que "los mallorquines no pueden pretender ir tranquilamente a la playa en julio y agosto". Así lo ha defendido la portavoz de los ultraconservadores en el Parlament, Manuela Cañadas, incidiendo en la necesidad de no lanzar "mensajes turismofóbicos" desde las instituciones.

"Entiendo que la gente esté descontenta pero si vivimos del turismo tenemos que ser cuidadosos. Hay otros destinos muy atractivos, no se pueda lanzar el mensaje de 'Tourists Go Home' porque sino luego pasaremos hambre al no tener trabajo", ha destacado Cañadas. Asimismo, la portavoz ha apuntado hacia la necesidad de mejorar las infraestructuras para hacer frente a la llegada de turistas.

Problema de gestión

"Como empresaria a mi nunca se me ha ocurrido decir tengo muchos clientes, pues no voy a coger más. Este es un problema de gestión. Después de ocho años de desgobierno socialista es normal que tengamos ahora problemas de atascos y masificación. Por ello, a nivel que crecen los turistas deben adaptarse las infraestructuras y la administración", ha afirmado la portavoz ultraderechista.