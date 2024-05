El PP comparte la manifestación por el derecho a la vivienda pero no contempla limitar los precios de alquiler

El Partido Popular "comparte" las reivindicaciones de las más de 10.000 personas que se manifestaron el pasado sábado en Palma por el derecho a la vivienda y contra la masificación turística pero no contempla limitar el precio de alquiler en Baleares. Así lo ha explicado esta mañana el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, detallando que su formación no cree "en el intervencionismo" para frenar el aumento desproporcionado que viven las islas.

"Entendemos y compartimos las preocupaciones de los manifestantes pero estamos en contra de esta medida porque reduciría la oferta de vivienda cuando más necesidad tenemos y fomentaría el alquiler ilegal", ha expresado Sagreras. Cabe recalcar que desde el actual Govern siempre se han mostrado contrarios a la Ley de Vivienda Estatal aprobada por el Gobierno Central al considerar que la propuesta no es efectiva para bajar los precios.

Respecto a la posibilidad de limitar la compraventa de casas a los no residentes, el portavoz popular argumenta que la propuesta no se puede llevar a cabo ya que es competencia europea, no del Ejecutivo Autonómico. No obstante, Sagreras ha defendido que desde el Govern ya se han puesto en marcha inciativas para paliar este problema como son el decreto de emergencia habitacional o la reducción de plazas turísticas por parte del Consell de Mallorca.

Piden tiempo

Asimismo, el portavoz ha querido lanzar un mensaje de realidad y ha advertido a los ciudadanos de Baleares que para solucionar el problema de la vivienda se necesitará tiempo. "No venimos aquí a engañar a nadie ni a generar falsas expectativas. Después de ocho años de gobierno socialista que nos ha convertido en la comunidad donde más ha crecido el precio ahora solventar esta situacion no será fácil. No se arreglará ni en un día, ni en un año", ha explicado Sagreras.

Críticas desde la oposición

Por su parte, desde los partidos de la oposición se han mostrado críticos con el discurso del Partido Popular y han exigido al Govern medidas urgentes. El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha defendido que la presidenta Marga Prohens "no está escuchando a la sociedad" y ha exigido que declare a Balares como zona tensionada. En el caso de Més per Mallorca, el portavoz Lluís Apesteguia ha extendido la mano al Ejecutivo "para que recapacite" e incorpore a la mesa de diálogo a todas las partes involucradas en esta cuestión.