Estas han sido las principales proclamas de la manifestación

La exitosa manifestación celebrada este sábado contra los abusivos precios de la vivienda y la masificación paseó como proclama principal 'Mallorca no es ven', aunque hubo muchas más, incluida la histórica 'Qui estima Mallorca no la destrueix', que fue coreada en numerosas ocasiones. El hartazgo turístico que vive la isla incorporó la nueva 'Miris on miris tot són guiris'.

Numerosos niños gritaron casi continuamente 'Jo vull viure a Mallorca' y los mayores recuperaron el tema principal de la serie Verano azul para cantar al unísono 'De l'illa de Mallorca no nos moverán'.

Entre las pancartas que se pudieron leer a lo largo del masivo recorrido fueron 'Tenc dues feines i no puc pagar un lloguer', 'Cada pis Airbnb és una família sense casa', 'Si no tenen pa, que mengin turistes', 'El teu paradís és la meva misèria', 'Gent sense casa y 75.000 cases buides', 'Matthias Kühn nos debe un piso', 'SOS Residents', 'Prou massificació' y otras muchas.