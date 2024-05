Patricia Gómez sobre el caso Koldo en Baleares: «Nunca me llamaron Koldo o Ábalos»

La exconsellera de Salud, Patricia Gómez, asegura que «nunca me llamó Koldo García ni mucho menos el señor José Luis Ábalos» para que contratara con la empresa Soluciones de Gestión SL, investigada por la Audiencia Nacional en el conocido como ‘caso Koldo’ que afecta a varios ministerios del PSOE, así como empresas públicas. La titular de Sanidad defiende que hasta febrero de 2024, esto es cuando se hizo público el auto del juez Ismael Moreno y explotó públicamente el caso, no conocía el nombre de la empresa, por lo que tuvo que recabar toda la información a posteriori y descarta «presiones» tanto por parte de la expresidenta del Govern, Francina Armengol, como por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para que cerrara el trato con la empresa: «No quiero dejar ni una sombra de duda sobre la gestión de la pandemia».

Preguntada acerca de por qué nadie del IB-Salut le comunicó que la Unidad Central Operativa (UCO) se había personado en las dependencias en 2022 por el expediente que está siendo investigado, siendo ella la máxima responsable de Salud en Baleares, la consellera justifica a su anterior equipo: «Quien está tranquilo porque no ha hecho nada mal, no le da importancia».

Asimismo, descarga toda la responsabilidad en Juli Fuster y Manuel Palomino, los dos ex directores generales del IB-Salut que gestionaron el expediente, y no aclara por qué se reclamaron los 2,6 millones cuando las mascarillas ya habían caducado y llevaban meses en el almacén: «No forma parte de mis competencias. Yo no estaba en el almacén y desconozco los procedimientos de almacenaje y de compra de contratos». Una responsabilidad, añade, que recae casi exclusivamente en la dirección del IB-Salut: «Me comentaron en febrero o marzo del año pasado, sin exceso de detalles, que habían iniciado un expediente de reclamación».

Todos los partidos mostraron su disconformidad por la cantidad de dudas que dejó sin resolver la consellera, por lo que la comparecencia de Fuster el próximo viernes adquiere una importancia aún mayor.