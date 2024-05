Los partidos de Baleares dan el ‘sus’ a la campaña de las elecciones europeas

Todos los partidos de Balears dieron ayer el ‘sus’ a la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar el próximo 9 de junio. Hace cinco años el PSOE fue el partido más votado con casi 123.000 votos, mientras que el PP consiguió 88.293, Cs obtuvo 49.436 y Podemos alcanzó los 43.988. Según las últimas encuestas, los populares arrebatarán la primera posición a los socialistas y tanto la formación naranja como los morados sufrirán un desplome, que sería en parte absorbido por Vox, Sumar y Ara Repúbliques, la coalición de Més per Mallorca junto a EH Bildu y ERC. La gran novedad de esta convocatoria es la ausencia de José Ramón Bauzá, expresidente balear y eurodiputado desde 2019, que no será candidato de Ciudadanos.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, pidió el voto para el PP con el objetivo de que «la voz de Balears, que no se escucha en Madrid, se escuche en Europa». La líder popular, que inauguró la campaña electoral de estos comicios junto a la representante de las islas y número 7 en las listas, Rosa Estaràs, se mostró muy crítica con Pedro Sánchez respecto a la falta de interés por la agenda de las islas. «Un año después no ha levantado el teléfono para hablar de insularidad, de la falta de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sufrimos o del convenio de carreteras que nos robaron Francina Armengol y Catalina Cladera. Al PSOE no le interesan los problemas de Balears, por ello el 9 de junio tenemos que decir basta », ha destacó Prohens.

Por su parte el PSOE ha puesto en marcha toda su maquinaria —recibirá la visita en campaña de las ministras Teresa Ribera y María Jesús Montero, además de movilizar a sus principales cargos tanto de Balears como de Madrid— con el objetivo de conseguir el mejor resultado posible. Mientras la presidenta del Congreso, Francina Armengol, asegura que los ciudadanos europeos «nos jugamos muchísimo» en estos comicios por el auge de la extrema derecha en todo el mundo y pide el voto para su partido con el objetivo de «hacer frente a quienes alimentan los insultos y las fake news para deshumanizar a los adversarios políticos», la candidata del PSOE por Balears, Alicia Homs, contrapone el modelo de los socialistas, basado en una Europa «más social y feminista que piense en los jóvenes», frente a una extrema derecha que está creciendo» en los últimos años: «Tenemos que evitar que vuelva el fascismo». Todo ello, apunta, en contraposición a lo que representa el presidente de Argentina, Javier Milei.

En el caso de Vox, la presidenta de la formación en Balears y diputada autonómica, Patricia de las Heras, aseguró que «estas elecciones europeas son unas elecciones cruciales, porque por primera vez tenemos la oportunidad de que cambien las mayorías en el Parlamento Europeo y con ello el rumbo de las decisiones que afectan a todo lo que nos preocupa».

El candidato de El Pi, Jordi Prunés, pide el voto para sacar adelante medidas que permitan recompensar los perjuicios de la insularidad para las islas: «La saturación que vivimos en estos momentos es excesiva, además de la falta de vivienda. Tenemos que defender nuestro medio ambiente y nuestra lengua. Estos son los retos que tenemos como sociedad y debemos participar en la comunidad europea. Necesitamos que Europa se moje y nos ayude a poner solución a todos estos problemas que sufrimos».

Més per Mallorca, que concurrirá a las elecciones europeas junto a Esquerra Republicana y EH Bildu bajo la coalición de Ara Republiques, dio el pistoletazo de salida a la campaña con el coordinador general de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, y el secretario general, Jaume Alzamora.

