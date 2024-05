Ábalos niega contactos con el Govern para el contrato de la trama Koldo: "Si no sé lo que pasa en Aena o Renfe, cómo voy a saber lo que pasa en Baleares"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado que mantuviera contactos con el Govern de Francina Armengol para ofrecer el contrato de las mascarillas fraudulentas vinculadas a la trama Koldo. "Sinceramente me cuesta decirles que tengo que ver yo con esta contratación, es más, de este tema me he enterado ahora a raíz de todo el escándalo. Si no sé lo que pasa en Aena o Renfe, cómo voy a saber lo que pasa en Baleares", ha destacado Ábalos durante su comparecencia celebrada esta mañana en el Parlament.

En este sentido, el ex cargo socialista "desconoce" que persona de su Ministerio se puso en contacto con Manuel Palomino, director general del IB-Salut en aquel momento, para cerrar el trato por valor de 3,7 millones de euros con la empresa Soluciones de Gestión (vinculada a Koldo García, su exasesor) por las mascarillas fraudulentas. "Si el que recibió la llamada no lo sabe imagínese yo, no tenía ni idea. ¿Saben cuánta gente trabaja en el Ministerio? Desconozco quién hace esta llamada", ha destacado el exministro. Cabe recordar que la semana pasada Palomino reconoció por primera vez que habló con Koldo García, el principal investigado por el caso mascarillas, sobre el contrato de Baleares.

"Recibí una llamada del ministerio de Fomento porque estaban organizando un gran transporte, por si estimábamos necesario participar. Se nos dio un contacto telefónico y le envié un whatsapp solicitando información. Luego se recibe una llamada de este señor [en referencia a Koldo] que se presenta como asesor del ministerio. Le manifiesto mi interés por saber las condicones del transporte y me remite a Íñigo Rotaeche [uno de los gerentes de Soluciones de Gestión, la empresa investigada]. Se le pone en contacto con la subdireccion de compras y se sigue el procedimiento habitual: comprar 1,4M de mascarillas KN95 por 2,5 euros cada una", detalló el exdirector del IB-Salut.

Niega contactos de Koldo con Begoña Gómez

Por otro lado, durante su intervención Ábalos ha asegurado que "no le consta" ningún contacto entre su exasesor Koldo, cabecilla de la presunta trama, y Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. "Ni creo que se ateviera", ha asegurado. Respecto a la reclamación del Govern de Prohens de dichas mascarillas, Ábalos ha negado ningún tipo de intermediación para favorecer a la trama y que la demanda cayera.