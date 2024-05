Vox abandona un acto del Consell tras "ser apartado" por parte del PP: "Somos sus socios, es una humillación"

Aumenta la tensión entre el Partido Popular y Vox en el Consell de Mallorca después de que el consejero ultraderechista y vicepresidente de la institución, Pedro Bestard, haya decidido abandonar el acto del Día de la Familia, tras "ser apartado" por parte de sus socios. "El PP no ha cumplido lo pactado, se había acordado que ambos partidos iban a tener el mismo peso y el mismo protagonismo. No podemos aceptar que, en el momento de desplegar la banderola y de leer el manifiesto, ningún miembro de Vox ocupe un lugar central. Estamos gobernando, no dando apoyo externo, y que nos aparten es una humillación", ha destacado Bestard.

En este sentido, los ultraconservadores han hecho hincapié en que la celebración del Día de la Familia es uno de los puntos de acuerdo firmado entre ambos socios en el Consell. "Vamos a hacer valer nuestros votos, el PP tiene que tener en cuenta que somos socios y, por lo tanto, hay un espacio que debemos ocupar. No entendemos el motivo que les ha llevado a querer apartarnos e invisibilizarnos en un día tan importante para la sociedad mallorquina" ha destacado el vicepresidente Bestard. Asimismo, la consejera de Vox, Pilar Amate, ha abandonado también el acto.

El PP responde

Por su parte, el Partido Popular ha respondido al mensaje tan contundente por parte de sus socios asegurando que "las familias tienen que ser las protagonistas el 15 de mayo". El portavoz adjunto de los populares en la institución insular, Bernat Vallori, también ha destacado que esta conmemoración supone "el cumplimiento de uno de los acuerdos de gobierno firmados entre PP y Vox" y ha lamentado "el malestar que haya podido generar" el acto a los de Abascal.

Tensión entre socios de gobierno

De esta forma, la tensión entre ambos socios de gobierno sigue aumentando. Cabe recordar que la semana pasada Vox exigió una reunión urgente al Partido Popular después de que el Consell aprobara, gracias a la abstención de los populares, una moción en la que exigen al rey Felipe VI una disculpa pública y una rectificación por conceder el título de 'Real' a la 'Acadˋèmi de sa Llengo Baléà. "Necesitamos que el PP dé explicaciones, queremos saber si está con la Casa Real o con los independentistas de Més per Mallorca. Queremos saber si el PP está con la Constitución o con quienes quieren romper España”, defendió el portavoz de los ultraderechistas en el Consell, Toni Gili.

Asimismo, Vox no descartó una ruptura con el Partido Popular dentro del propio Consell tras lo sucedido. “Su actuación no puede quedar en el olvido. Nuestra relación con el PP se ha resentido mucho y desconozco qué va a pasar”, afirmó Gili.