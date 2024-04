Armengol traslada su apoyo a Sánchez y llama a reflexionar sobre el rumbo de las instituciones

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha trasladado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haciendo un llamamiento a reflexionar sobre el rumbo que están llevando las instituciones y pidiendo "volver al sosiego", después de que Sánchez haya anunciado este miércoles que cancela su agenda para reflexionar sobre su continuidad en el Gobierno tras la investigación a su esposa, Begoña Gómez.

"Quienes nos dedicamos a hacer política necesitamos hacer una reflexión profunda y pausada sobre hacia dónde estamos llevando las instituciones, los debates, la confrontación", ha escrito en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

A su juicio, la política "solo tiene sentido si es útil, si da soluciones a los problemas de la ciudadanía", ha manifestado, pidiendo al mismo tiempo "ser capaces de volver al sosiego" y de "transformar el insulto, la mentira, la descalificación y la calumnia en propuestas que aporten soluciones".

Asimismo, ha insistido en que los políticos tiene que dejar de ver al adversario como un "enemigo a derribar y recuperar el diálogo". "Y estamos a tiempo de hacerlo, de reconducir esta situación por el bien de la ciudadanía y por el nuestro. Todo mi apoyo, presidente", ha escrito.

PSOE en Baleares

Por otro lado, también a través de la red social X, el presidente del Gobierno ha recibido el apoyo de varios diputados socialistas de las islas.

La portavoz del PSIB en el Parlamento, Pilar Costa, ha declarado: "Estamos en un momento de puro trumpismo". Asimismo, ha denunciado como "intolerable" el "acoso y derribo" contra Sánchez, agregando que "como ciudadanos, no podemos permitir que la derecha, cuando no está en el poder, utilice de manera ilegítima todas las armas para derrocar gobiernos. No y no! No me resigno a luchar".

La diputada socialista, Mercedes Garrido, también ha expresado su opinión: "La polarización, la deshumanización, y buscar derribará al adversario por cualquier medio no pueden vencer. Tienes la fuerza, tienes la razón y tienes el apoyo de los ciudadanos!"

Sumándose a estas voces, la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha afirmado que "no todo vale" y que existen límites "que no se deben sobrepasar". Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha declarado: "No podemos permitir que los ataques, la deshumanización y la mentira alcancen sus objetivos. No ganaron, no lo admiten y no pasarán. Hoy más que nunca; ánimo y fuerza Presidente".