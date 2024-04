Manifestación por la inacción de las instituciones frente la sequía por culpa del turismo en Palma

«Demasiado turismo para tan poca agua», «ciudad para quien la habita, no para quien la visita» o «quien quiere Mallorca no la destruye», han sido algunas de las proclamas que se han podido escuchar est atarde en la manifestación convocada para «denunciar la inacción de las instituciones frente la sequía y los efectos de la crisis climática». La concentración organizada por la Asociación Joventut pel Clima Mallorca-Fridays for Future, ha reunido a medio centenar de personas bajo el lema: El nostre futur s’asseca: tanquem-los l’aixeta a ells!.

El recorrido ha empezado en la plaza del tubo y ha acabado en la plaza de Cort, donde el grupo se ha detenido para escuchar la lectura del manifiesto, en el cual se delineaban las demandas y aspiraciones del colectivo. Jaume Pujol, portavoz de la asociación, ha hecho hincapié en la urgencia de «un cambio radical» en el modelo económico y turístico de la isla. «Estamos ante un sistema injusto que prioriza los intereses de unos pocos en detrimento del bienestar de la población», ha declarado , reflejando la preocupación generalizada por las políticas gubernamentales actuales. «Es necesario actuar para evitar superar los puntos de no retorno que amenazan nuestro modo de vida en la Tierra», ha añadido.

Modelo turístico

Asimismo, se ha hecho mucho énfasis en la necesidad de un cambio en el modelo turístico. «La crisis climática arrastrará los problemas que ya tenemos y empeorará las diversas crisis que ya vivimos, como la crisis hídrica, la alimentaria, la energética o la económica. Para evitarlo, es fundamental reducir las emisiones y por eso es necesario un decrecimiento de nuestro sistema económico, comenzando por un decrecimiento del turismo o limitándolo», ha finalizado Pujol.

Los manifestantes han retomado las proclamas de la concentración al finalizar la lectura del manifiesto, dejando claro su compromiso con la causa y su llamado a la acción. La protesta ha concluido con los participantes expresando su disposición a seguir luchando por un futuro más sostenible para Mallorca y animando al resto a hacer lo mismo.