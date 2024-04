IB3 está sin servicio de subtitulación en catalán pese a ser obligatorio

La radiotelevisión pública de Baleares lleva varias semanas sin servicio de subtitulación en catalán en los programas al no haber renovado el contrato a pesar de que la ley obliga al ente a ofrecer esta posibilidad. Varios telespectadores han llamado para preguntar por esta cuestión y reclamar que se restituya cuanto antes porque muchos ciudadanos necesitan esta herramienta, sobre todo aquellos con problemas auditivos.

Según fuentes de la dirección de IB3, han ordenado «máxima celeridad» para que se adjudique lo más rápido posible el nuevo contrato con el objetivo de resolver el problema, aunque de momento no aparece ninguna convocatoria en la Plataforma de Contratación. Desde 2018 el servicio de subtitulación de programas lo realizaba Mediasur Producciones Audiovisuales, una filial de Mediapro. El servicio empezó el 1 de abril de 2019, con una duración de 2 años que serían prorrogables año por año hasta una duración máxima de 5 años. El contrato de los servicios de subtitulación acabó el 31 de marzo de 2024 porque legalmente no se podía prorrogar, y la radiotelevisión pública no ha licitado aún un nuevo contrato para seguir ofreciendo el servicio.

La Ley General de Comunicación Audiovisual marca de forma clara las obligaciones de las televisiones públicas en materia de accesibilidad. En su artículo 102 determina que los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto, en este caso IB3, tienen la obligación de ofrecer un mínimo del noventa por ciento de los programas difundidos subtitulados y, en todo caso, subtitulado de los programas emitidos en el horario de máxima audiencia para garantizar la accesibilidad de sus contenidos, una realidad que todos estos años no se ha cumplido, según ha podido saber este diario de fuentes de la radiotelevisión. Además, deben incluir medidas de audiodescripción y lengua de signos en al menos 10 horas a la semana del total de programación emitida. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el órgano encargado de verificar la implementación de todas estas medidas.

Asimismo, IB3 ha prorrogado el servicio de asesoramiento lingüístico en catalán para todas las plataformas de difusión de la radiotelevisión pública. Hace unas semanas, el director del ente, Albert Salas, lamentó que «se olvidaron de ellos en el proceso de internalización» de la pasada legislatura aunque «tendrían que haber entrado» después de que el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, preguntara por esta cuestión.

