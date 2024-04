Eduard Vieta, jefe de Psiquiatría del Clínic de Barcelona: «Si vas a fumar cannabis, hazlo después de los 25 años para reducir los daños»

¿Está demostrado que el consumo de cannabis puede ayudar a la aparición de patologías mentales como los trastornos bipolares o la psicosis?

Sí, está demostrado.

¿Pero qué tipo de consumo?

Cuanto más consumo, peor. Pero se trata de una suma de dos factores. Uno de ellos es el cannabis y la concentración de THC (tetrahidrocannabinol, principal psicoactivo de esta droga) y el otro es la vulnerabilidad individual. Igual que todo el mundo que fuma tabaco no desarrolla un cáncer de pulmón, no todo el mundo que fuma cannabis tiene una psicosis.

¿Pero existen colectivos en mayor riesgo?

Sí. Hay personas que son más proclives por tener genes de riesgo, antecedentes familiares. Genes que hoy en día ya se pueden mirar sin tener por ello una fórmula matemática precisa para predecirlo. Ya conocemos muchos de los genes del trastorno bipolar y de la psicosis en general. Y cuanto más consuman esas personas, en más riesgo estarán. Hemos hecho el estudio más extenso realizado nunca sobre los efectos negativos y beneficiosos del cannabis sobre la salud que salió publicado este verano en el British Medical Journal y que voy a presentar en este congreso.

Entonces, a un paciente suyo con alguna de estas patologías le desaconsejaría totalmente que fumase esta sustancia.

No debería fumar porque además también hemos demostrado que una vez que ya tienes una psicosis, independientemente de que hayas o no fumado antes, el consumo de cannabis se asocia a un peor cumplimiento en la toma de los fármacos, a más recaídas, a más hospitalizaciones y a una peor calidad de vida, con una incluso menor esperanza de vida. Todas estas cosas están demostradas, pero también hay que decir que es un riesgo relativo en función de cada persona. Pero lo multiplicas por dos porque si el riesgo de trastorno bipolar en la población general es del 2%, entre los consumidores de cannabis es del 4%.

¿Tienen la psicosis o el trastorno bipolar cura?

Tienen tratamiento, en Medicina no tiene nada cura. Si hay un bicho, lo matamos, en el caso de las infecciones; con los que no podemos como los virus, o nos vacunamos o esperamos a que se vayan, y con lo que es quirúrgico simplemente lo quitamos. La Medicina casi nunca cura pero lo que hace muy bien es eliminar el dolor y reducir la mortalidad. La mayoría de las enfermedades se hacen crónicas y tolerables.

O sea que una persona que padece estos trastornos ha de tomar medicación el resto de su vida...

Sí. Pero si hace las cosas bien, muchísima gente puede llevar un vida completamente normal, plena y feliz. Pero, eso sí, ha de asumir su enfermedad. Los tratamientos tampoco son una condena, hay mucho estigma con todo esto. La psicosis se asocia a Hitchcock, a las películas de terror, asesinatos y crímenes y esto es terrible para la gente que la sufre.

¿No será porque es uno de los trastornos mentales más graves?

Es la manifestación más evidente de que algo no va bien en el cerebro, pero también es muy tratable. En Inmunología hay muchas enfermedades que no tienen tratamiento mientras que en Psiquiatría prácticamente todo tiene tratamiento.

¿Es fácilmente diagnosticable la psicosis?

Sí, es muy fácil de detectar porque la persona dice cosas manifiestamente falsas. Y se las cree. Puede llegar a decir que es un enviado de Dios que ha venido a salvar al mundo o que es el propio demonio. Piensas cosas erróneas porque el cerebro no te funciona bien y hace que te hagas más desconfiado. Empiezas a atar cabos por cosas que no tienen ninguna relación. Puedes llegar a oir voces o ver cosas que no están.

Sobre el estudio sobre el consumo de cannabis que ha mencionado, ¿cuáles son sus efectos positivos sobre la salud?

Casi todos los aspectos positivos están asociados a la parte del cannabis que no tiene poder adictivo que es el cannabidiol (CBD). Tiene varias virtudes como que es anticonvulsivo y puede mejorar a las personas que padecen epilepsia. Tiene propiedades antiespásticas para algunas enfermedades neurológicas mejorando la rigidez y los espasmos musculares y también tiene propiedades analgésicas.

¿Cree que se va regular el uso medicinal del cannabis?

Sí, es la única que se va a hacer porque no está previsto la regulación del consumo, que no está penado en este país, solo el tráfico. Solo van a regular su uso medicinal y me parece correcto siempre que se haga bien.

¿Qué otros problemas puede causar un consumo prolongado del cannabis?

El más importante es que se asocia a adicción, a no poder dejarlo. Pero también se asocia a una falta de motivación para las cosas, a lo que la gente llama pasotismo. Es como tomarte un sedante todos los días, que no es lo ideal. Lo ideal es no estar bajo los efectos de nada si no es estrictamente necesario por una enfermedad.

No ve adecuado un uso lúdico de esta droga...

No creo que nadie esté a favor de la prohibición del consumo, pero sí de su regulación. Igual que el alcohol no se puede vender a los menores de 18 años, el cannabis no se debería vender a menores de 25.

¿Por qué?

Porque produce adicción, pérdida de rendimiento profesional e intelectual, porque aumenta el riesgo de psicosis y otras enfermedades...

¿Y a partir de los 25 el riesgo es menor?

El riesgo es menor pero eso no significa que empieces a fumarlo (risas). Pero si vas a hacerlo, por lo menos hazlo después de los 25 para reducir los daños.