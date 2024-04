La prensa británica asegura que hay dengue en Ibiza y advierte de ello a los turistas que piensan viajar a la isla

El periódico británico Daily Mail publica hoy en "exclusiva" una noticia en la que asegura que en Ibiza se han registrado algunos casos de dengue, por lo que advierte a los turistas que tengan planeado pasar sus vacaciones en la isla que tomen las precauciones necesarias.

Bajo el titular 'Warning to British partygoers heading to Ibiza as disease with pandemic potential strikes holiday hotspot' (traducido en castellano: 'Advertencia a quienes van de fiesta a Ibiza por una enfermedad con potencial pandémico que está atacando a este lugar turístico'), el rotativo asegura que los turistas británicos han recibido (sin especificar de quién) una advertencia sobre la propagación de la 'fiebre rompehuesos' o dengue en Ibiza.

El Daily Mail habla de dos casos de dengue registrados en la isla y que han generado una gran preocupación porque "el virus podría estar propagándose sin ser detectado".

"Los expertos temen que docenas más puedan enfermarse, y advierten de que los mosquitos portadores de la enfermedad abundan en abril", alerta el periodista.

El dengue no es endémico en España, lo que significa que no se transmite de manera regular dentro del país. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), insisten: "Ha de mantenernos en situación de alerta ya que nuestro país juega un papel fundamental por cuanto que se sitúa en un eje geográfico de tránsito global muy importante".

¿De dónde saca estos datos el Daily Mail?

El rotativo publica que en Ibiza se han detectado dos casos de dengue, pero lo cierto es que al final del artículo es cuando dan la información más o menos completa: estos contagios tuvieron lugar en la isla en 2022.

Los datos han sido extraidos de un artículo de Eurosurveillance, una revista europea sobre vigilancia, epidemiología, prevención y control de enfermedades infecciosas. Dada la introducción del virus por parte de viajeros que regresan de zonas donde el dengue es endémico, la transmisión en Europa es posible y, partiendo de esta premisa, el informe europeo describe el primer brote local de dengue en Ibiza.

El estudio añade: "Según los datos de vigilancia epidemiológica de Baleares, entre 2015 y 2023 se notificaron 44 casos de dengue asociado a viajes (todos residentes en España). De estos 44, siete eran residentes (permanentes o temporales) en Ibiza; dos de los cuales fueron notificados en 2022".

Esta información de los casos de dengue en Ibiza, que data de 2022, se ha publicado en el Daily Mail como actual, ya que ni en el titular, ni en la entradilla, ni en los primeros párrafos de la noticia se advierte al lector de que no se trata de casos registrados en la actualidad y, a punto de comenzar la temporada, no es una información que beneficie a la imagen de Ibiza.