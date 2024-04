El Govern aprobará mañana su decreto de vivienda

El Parlament balear aprobará mañana martes, con la abstención de Vox, el decreto ley del Govern balear de Marga Prohens de medidas urgentes en materia de vivienda, centrado en promover la salida al mercado de viviendas a precio limitado.

La abstención de Vox, socio de legislatura del PP, será suficiente para que los populares saquen adelante una de las principales iniciativas de la legislatura.

La portavoz de Vox, Idoia Ribas, señaló hace unos días que su partido no está de acuerdo con el planteamiento de esta norma porque no cuenta con el visto bueno de algunos de las principales agentes implicados, como los promotores, y porque no solucionará el problema de la vivienda.

El decreto del Govern crea la figura de vivienda a precio limitado (VPL) en las áreas urbanas de los municipios de las islas, sin consumir territorio, que pondrá en el mercado pisos con unos precios regulados por la administración.

La franja de los precios variará según el municipio y la etiqueta energética de las viviendas. Para nuevas viviendas de entre 60 y 80 metros cuadrados útiles, los precios de compra oscilarán entre los 102.000 euros a un máximo de unos 241.000 euros. En el caso de obra nueva, entre unos 121.00 y unos 285.000 euros.

En el caso del alquiler, en viviendas de 60 y 80 metros cuadrados útiles, los precios se situarán entre 385 euros hasta un máximo de 905 euros. Y en las de obra nueva, los precios oscilarán entre los 455 y 1.070 euros.

Por otra parte, con ocasión de las preguntas de control al Govern, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, quiere conocer si la presidenta considera que se está cumpliendo el acuerdo de gobernabilidad de cuatro años firmado por PP y Vox.