Oposiciones docentes en Baleares: más plazas para las Pitiusas que para Mallorca

La Conselleria de Educación y Universidades hizo este miércoles pública la previsión de plazas que se ofertarán en cada isla para las oposiciones docentes de este 2024, un listado que ha hecho saltar todas las alarmas. Y es que se han convocado más plazas para Eivissa y Formentera que para Mallorca, incluso para algún cuerpo se han solicitado más en Menorca y en las Pitiusas.

En concreto, Educación convocará un total de 252 plazas, 121 para Eivissa y formentera, 103 para Mallorca y 28 para Menorca. El cuerpo de maestros de Infantil y Primaria es el que más destaca, puesto que de los 66 puestos ofertados, un total de cuarenta y cinco son para Eivissa y Formentera, once para Menorca y solo diez son para Mallorca. En el caso de los maestros de Taller, solo ha sido convocada una plaza en las Pitiusas, mientras que en el resto de las islas, ninguna. Lo mismo ocurre con las plazas para profesores de Artes Plásticas y Diseño, y en el caso de los docentes de Escuelas Oficiales de Idiomas, se solicitarán dos plazas en Eivissa y Formentera y solo una en Mallorca. El cuerpo para el que se convocarán más plazas es el de profesores de Secundaria, para el que se solicitan setenta plazas en Mallorca, cincuenta y cinco en las Pitiusas y ocho en Menorca. Para Música y Artes Escénicas se piden once en Mallorca, pero hasta seis en Eivissa y Formentera y cuatro en Menorca. Además, cabe destacar que se han solicitado las mismas plazas (once) en Mallorca y Pitiusas para especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional (FP).

Polémica

A principios de curso, el conseller de Educación, Antoni Vera, ya anticipó que este 2024 habría oposiciones. Era algo que se sabía, de lo que se hablaba y de lo que todos los interesados estaban pendientes, pero la Conselleria aún estaba estudiando cómo sacar la convocatoria, en un escenario complicado debido al polémico concurso de traslados y al gran número de maestros y docentes funcionarios que aprobaron oposiciones el año pasado y que se han visto desplazados a otras islas como destino definitivo.

Pues bien, si en la última información que trascendió sobre las oposiciones de este año se hizo llegar a los sindicatos un borrador que apuntaba a una oferta total de 321 plazas, ahora Educación confirma, con la publicación de la previsión de puestos ofertados, que convocará 252 y que un gran número de ellas (149) son para Menorca, Eivissa y Formentera.

Cabe destacar que aunque hasta el próximo martes, 26 de marzo, no tendrá lugar la Mesa Sectorial en la que se cerrará el borrador de la convocatoria, el listado de plazas es definitivo, un hecho que este miércoles mismo provocó la indignación entre maestros y docentes. De hecho el colectivo de funcionarios en prácticas criticó en un comunicado que con este listado la Conselleria «vuelve a mostrar una falta de sentido común, justicia y humanidad hacia la delicada situación de desplazamiento e incertidumbre» en la que se encuentran y demuestra que «poco le importa (por no decir nada)» el impacto que ha tenido el presente concurso de traslados, «excepcional e injusto, donde ha habido un agravio comparativo respecto a los compañeros estabilizados», que recordemos no tuvieron que preparar oposiciones.

Así, critican que se ofrezcan plazas para nuevos opositores de especialidades e islas donde ya hay docentes desplazados de la última convocatoria y donde hay muchos, también, en situación de expectativa, en lugar de procurar que «todos los docentes que ya han obtenido plaza puedan volver a su isla».

Nauticopesquera «Siguen persiguiendo a esta Escuela»

Profesores de la Escuela Nauticopesquera de Palma también mostraron su indignación ante la publicación de la previsión de plazas para las oposiciones de 2024, ya que, según detallaron a este diario, «han convocado las plazas de puente y máquinas sin perfilar, por lo que podrá presentarse cualquier titulado como cuando se llevó a cabo la estabilización docente». Por todo ello, aseguran que desde la Conselleria de Educación y Universidades «siguen persiguiendo a esta Escuela y a sus profesionales».

Consulte aquí el listado completo de plazas para las oposiciones docentes de 2024: