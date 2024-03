Descontento entre los padres del Liceo Francés de Palma por aumentar sus tarifas un 50% en siete años

La comunidad de padres y alumnos del Liceo Francés de Palma enfrenta una crisis de confianza tras el reciente anuncio de un aumento en las cuotas de escolarización y servicios para el curso 2024-2025.

El nuevo incremento de un 19% -en la escolarización de los niveles de primaria, ESO y secundaria- eleva las cuotas mensuales a 726€, 820€ y 908€, respectivamente (sin tener en cuenta los 142€ mensuales de comedor). Tal subida, siendo el quinto incremento en sólo siete años, supone un acumulado de casi el 50% desde el curso 2017-18, posicionándose como una institución elitista.

La dirección del centro ha justificado estas nuevas tarifas como una medida desesperada para hacer frente a una situación financiera complicada que, afirman, está enfrentando la institución. Sin embargo, no han proporcionado documentación contable detallada que respalde la necesidad de tales aumentos, y el plan de viabilidad presentado no ha convencido a unos padres que no ven asegurada una estabilización de los costes en el futuro.

La confianza en la organización gestora del centro, la Misión Laica Francesa (MLF), ha sido severamente socavada ante la falta de transparencia financiera y la renuncia a dialogar para encontrar otras soluciones viables, agravando la preocupación sobre la sostenibilidad de la educación que se ofrece. Un nivel educativo que podría no mantenerse, ya que la MLF plantea acciones como aumentar el número de alumnos por clase, reducir líneas o despedir profesores.

El descontento se palpa en el ambiente. En una reunión celebrada el pasado viernes 15 de marzo, a la que asistieron cerca de 300 padres, representando a unos 400 alumnos, más del 80% expresó estar valorando otras opciones de escolarización para el año próximo y abandonar la institución si el problema no se soluciona. En esta misma reunión, los representantes de la MLF han planteado a los padres que soliciten ayuda al estado español para poder costear el aumento de las tasas.

Frente a esta adversidad, la asociación de padres ha tomado la iniciativa, formando grupos de trabajo con padres profesionales en diversas áreas, en un esfuerzo colectivo por hallar soluciones viables y sostenibles. Sin embargo, se enfrentan a un estancamiento en las negociaciones con la MLF, quien persiste en su falta de comunicación abierta respecto a su estado financiero y su insistencia en la subida de tarifas a cualquier coste, alimentando la incertidumbre y el descontento general.