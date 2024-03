Día Mundial de las Altas Capacidades en Mallorca: «Es un colectivo de riesgo, pero por culpa de los mitos parece que no necesitan ayuda»

A los pocos meses de vida empiezan a balbucear palabras, se preocupan ante cuestiones abstractas complejas, muestran una curiosidad inusual o aprenden a leer y escribir mucho antes de lo normal: son algunos de los síntomas que han detectado las cerca de 40 familias que se acercaron ayer a la jornada informativa de la Asociación Balear de Superdotados y Altas Capacidades (ABSAC) para saber qué deben hacer si creen que sus hijos tienen esta condición.

Desde la asociación avisan: «El diagnóstico y la identificación es muy importante. Si un niño tiene altas capacidades, hay que empezar a tratarlo lo antes posible. De lo contrario, puede empezar a sufrir ansiedad, estrés, fracaso escolar y aumento de las conductas autolíticas», comenta Margalida Gili, madre de una joven diagnosticada y vocal de la asociación.

Gili era una de las responsables que ayer recibía a las familias que se acercaron buscando información al casal de barri del Camp d’en Serralta, donde se celebró la jornada conmemorativa por el Día Mundial de las Altas Capacidades, el 14 de marzo. «Muchos padres lo ven como algo malo porque desde las escuelas lo tratan como un problema», lamenta: «Los niños con altas capacidades necesitan apoyo y tienen necesidades especiales, pero si se diagnostica y se trata puede ser una mejora en su vida», añade Gili.

Gema Penela es una de las madres que ayer acudió a la jornada en busca de apoyo. Su hijo tiene tres años y va a terapia: «En Son Espases creen que tiene altas capacidades, pero se podría confundir con autismo. Hasta los seis años no se puede hacer las pruebas», señala. «Con tres meses ya tarareaba las canciones que yo le cantaba mientras estaba embarazada. Tiene una sensibilidad extraordinaria y es muy independiente», añade: «Pero necesita apoyo, tiene que aprender a manejar las emociones y sobre todo la frustración».

"Sienten que no encajan y no entienden qué les pasa"

Precisamente ese es uno de los motivos por los que desde la asociación insisten en la importancia de identificar a los niños con esta condición. De lo contrario, pueden llegar a caer en el fracaso escolar, sufrir problemas de salud mental o de inadaptación: «Les ocurre que no encajan, son rechazados y no entienden qué les pasa», advierten. La propia Lomloe recoge las altas capacidades en el apartado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y menciona la necesidad de una identificación temprana, pero la «falta de sensibilización y formación», lamentan desde ABSAC, hacen que «la ley no se cumpla».

La alta sensibilidad y creatividad son algunos de los síntomas de las altas capacidades. / Manu Mielniezuk

Según los últimos datos que maneja la asociación, en Balears tan solo el 1,14% de la población escolar está diagnosticada con altas capacidades (unos 2.100 niños y adolescentes), pese a que según lo que estiman los estudios estadísticos, cerca del 10% de los ciudadanos deben contar con esta condición. Esto supone que miles de niños no reciben la educación y la atención que necesitan, pero también adultos: aunque lo ideal es la detección temprana, en la asociación reciben personas de todas las edades y hay cada vez más mayores de edad que nunca fueron diagnosticados y que, según explican, suelen tener dificultades para encajar en su entorno y tener una buena salud mental.

«Es un colectivo de riesgo, pero por culpa de los mitos parece que no necesitan ayuda», lamentaban ayer en la asociación. Del alumnado diagnosticado con esta condición, un 39,6% ha sido víctima de bullying en los centros educativos.