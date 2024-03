Més per Mallorca acusa a PP y Vox de «imponer» el castellano en colegios

Més per Mallorca ha acusado al PP de «alinearse» con Vox para «imponer el castellano» en las comunicaciones de los centros educativos.

La iniciativa se votó ayer en la Comisión de Educación del Parlament. Los populares realizaron dos enmiendas que, en opinión de Més per Mallorca, «descafeinan» la propuesta inicial de Vox, pero «persiguen el mismo objetivo de arrinconar la lengua propia», el catalán, además de «cuestionar los proyectos lingüísticos de centro y ejercer presión sobre los claustros y centros educativos».

«¿Por qué no hacen propuestas para garantizar que todo el mundo pueda expresarse y conocer las lenguas que se hablan en un territorio? ¿Por qué no hacen propuestas para que las familias puedan realizar cursos de catalán?», se preguntó ayer la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon durante el debate de la proposición no de ley.

Ramon recordó que la normativa vigente dice que las comunicaciones y las notificaciones de carácter general dentro del dominio lingüístico se realizan en catalán, y si hay alguien interesado en recibirlas en castellano puede pedirlo, en cumplimiento de la garantía del derecho individual.

«Siguen creando problemas y conflictos allí donde nunca había habido por pura obsesión», dijo Ramon a PP y Vox. En relación a las enmiendas presentadas por el PP, la diputada de Més por Mallorca aseguró que «lo único que hacen es descafeinar la propuesta de Vox, pero mantienen el mismo espíritu: la voluntad de arrinconar la lengua propia, el cuestionamiento de los proyectos lingüísticos de centro y, por supuesto, volver a poner la presión sobre los claustros y centros».