Los trabajadores del transporte sanitario de Baleares convocan varias jornadas de huelga

El comité de empresa al completo y por unanimidad, ha decidido realizar una convocatoria de huelga en la empresa GSAIB, que es la encargada del Transporte Sanitario en Baleares del IB-Salut, tanto del Transporte sanitario No Urgente como del Transporte Sanitario Urgente, así como de la central de emergencias y de la central de gestión del transporte programado.

Las movilizaciones tienen previsto comenzar los días 21, 25 y 27 de marzo con paros parciales comprendidos entre las 10,00 horas hasta las 12,00 horas y desde las 16,00 hasta las 18,00 horas. Tienen previsto realizar concentraciones frente a la sede del IB-Salut en los paros de las franjas de mañana y en los hospitales de referencia en de los paros de las franjas horarias de la tarde.

Seguirán con una jornada de huelga a partir del día 2 de abril 2024 durante las 24 horas del día y de forma indefinida, si no han conseguido ningún avance serio.

Los motivos que han originado la decisión por parte del comité de empresa para la convocatoria de una huelga es la falta de diálogo, dejadez, desidia, pasividad y desfachatez que vienen soportando por parte de la dirección de la empresa y sus responsables, así como la poca implicación por parte del IB-Salut como responsable directo de dicha empresa pública, que cuenta en la actualidad con más de 850 trabajadores/as.

El convenio colectivo recoge desde el 1 de enero del año 2023 diferentes aspectos de mejoras de las condiciones de los trabajadores tanto económicas, sociales, de jornada y organizativas, incumpliendo por parte de GSAIB dichos aspectos desde entonces.

Como empresa pública, deberíamos tener adaptados los salarios a la normativa de Función Pública y actualmente no estamos ni integrados en dicho organismo, generando un agravio comparativo entre diferentes trabajadores que realizan las mismas funciones, rigiéndose por diferentes convenios colectivos a pesar de tener uno propio de empresa, no abonando la empresa las mejoras económicas que conlleva dicha integración al no estar por la labor de realizarse.

La falta y nula predisposición de GSAIB en abordar el plan de Acción Social, que desde el 1 de enero del año 2023 está presupuestado y no han gastado ni abonado a los trabajadores al no estar dispuestos a sentarse con la parte social para cerrar el desarrollo de dicho plan de acción social, que recoge aspectos como compensación de gastos farmacéuticos, ayudas hijos discapacitados, gastos escolarización o gastos originados en dentistas u oculistas entre otras mejoras conseguidas en su momento.

No abono del exceso de jornada que han realizado los trabajadores/as en el año 2023.

Falta de negociación en la aplicación de protocolos varios, incumplimiento de diferentes artículos del convenio referentes a reducciones de jornada, fórmulas de cálculo horas extras, o la propia clasificación de las categorías.

Abono de los atrasos económicos a los trabajadores del transporte sanitario programado desde mayo 2022.

Nula implantación de las 35 horas semanales o el propio trato que recibe el comité de empresa a la hora de solicitar una simple reunión para tratar los múltiples incumplimientos.

El secretario del Comité de Empresa, Francisco Muñoz del sindicato UGT, ha explicado que “ante la pasividad y desidia con la que la dirección de la empresa y sus responsables afrontan el diálogo y negociación con la parte social nos hemos visto obligados a la convocatoria de movilizaciones en busca de un cambio de talante y soluciones que permitan avanzar”.

“El tiempo y la paciencia se acaba, por lo que vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestra disposición para revertir la situación actual y exigir respeto, por lo que esperamos que tanto la dirección de la empresa y sus responsables, así como el propio Ib.Salut, sean responsables para que este conflicto no llegue a padecerlo los pacientes ”, ha finalizado el sindicalista.