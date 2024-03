Prohens carga contra Armengol y vuelve a pedir su dimisión: "La presidenta del Congreso está defendiendo a la empresa de la trama Koldo"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha mostrado muy crítica respecto a las explicaciones que ha ofrecido esta mañana Francina Armengol y ha vuelto a pedir su dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados. La líder popular ha asegurado que la tercera autoridad del Estado no puede seguir en su cargo porque está defendiendo los intereses de la empresa vinculada a la trama Koldo que le vendió a su Ejecutivo mascarillas fraudulentas por valor de 3,7 millones de euros. "Armengol y el PSOE están defendiendo que estas mascarillas eran buenas y que el expediente ha caducado, algo que da argumentos a la empresa", ha expresado Prohens, en alusión a la compañía vinculada al caso Koldo.

Asimismo, la líder popular ha defendido que la comparecencia de Armengol "no han convencido a nadie" ya que no ha respondido a las preguntas más importantes sobre el contrato que ahora mismo ya está investigando la Fiscalía Europea. "No ha dicho quién fue el contacto de Ábalos que se puso en contacto en el Govern para que se contrara con esta empresa concreta ni por qué tardaron tres años en reclamar el dinero de las mascarillas".

Acusa a Armengol de "mentir"

Prohens también ha acusado a Armengol de "mentir" en relación al expediente de reclamación del sobrecoste y asegura que, tras la investigación que se ha abierto en Europa, se abre un nuevo escenario. "No presentaron el informe de las mascarillas fake a la hora de pedir la financiación de los fondos europeos y por eso lo están investigando precisamente. Este ya no es un escenario administrativo, sino penal, y nosotros nos personaremos para reclamar la devolución íntegra del dinero", ha comncluido Porhens.