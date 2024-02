El Govern pide más flexibilidad para gastar los fondos europeos

El Govern va a solicitar a Europa que extienda los plazos para gastar los fondos europeos, debido a la dificultad administrativa que se exige, que está retrasando la entrega de estas ayudas públicas. Este anuncio lo realizó ayer el vicepresidente Antoni Costa, que señaló que la fecha tope para pagar los proyectos que se financian con estos fondos de la UE es el día 31 de diciembre del año 2026. Balears recibirá de esta partida especial aprobada desde Europa, y negociada con el Gobierno de Madrid, la cantidad de 1.070 millones de euros. De esta cantidad ya se ha repartido casi la mitad del dinero a través de subvenciones o a particulares, empresas y administraciones públicas.

Las empresas y los particulares que han solicitado estas subvenciones han podido comprobar de cerca los complicados requisitos administrativos que se exigen para aprobar estas ayudas. Son trámites que administrativamente son muy complejos y precisan de personal especializado, de allí que haya muchas solicitudes que todavía no se han resuelto y, por lo tanto, aún no se han pagado. Costa señaló que el objetivo de este Govern es no renunciar ni a un solo euro que entrega Europa a través de estos fondos específicos.

Según los datos que facilitó ayer la conselleria de Economía, en el mes de julio se habían movilizado 670 millones y esta cantidad alcanzó los 845 millones en diciembre. Se trata de ayudas que se han solicitado por proyectos presentados, pero que todavía no se han abonado. El dinero efectivamente pagado es de 463 millones. Es decir, aún falta algo más de la mitad del dinero por pagar.

Los sectores que obtendrán más dinero son los de energía y turismo, con algo más de 500 millones entre los dos. Sin embargo, los pagos se están retrasando por la tramitación de las propuestas. Por ejemplo, solo se ha abonado el 24% del dinero que se pretende invertir en energía. Los más beneficiados hasta ahora han sido los particulares, muy por encima de empresas y de administraciones del sector público.