Abandono escolar en Baleares: «El mercado de trabajo no recompensa las titulaciones»

Baleares ha vuelto a ocupar la primera posición en abandono escolar en España, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa. Así, en 2023 un 19,1% de los jóvenes de las islas de entre 18 y 24 años dejó de estudiar al concluir la etapa obligatoria. El dato supone un punto más respecto al año anterior y sitúa a las islas a 5,5 puntos de la media nacional, de 13,6%, y a 9,5 puntos de la media de los países de la Unión Europea (9,6%). La comunidad balear se sitúa a años luz de los datos que cosechaba hace 20 años (cuando cuatro de cada diez jóvenes había abandonado los estudios de forma prematura), pero sus cifras continúan lejos de sus antípodas educativas, Navarra (6,3%) y el País Vasco (6,4%), y de los objetivos comunitarios.

Francesca Salvà es catedrática de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universitat y hace décadas que investiga sobre el fenómeno del abandono escolar y en 2023 ya alertaba de que el abandono podía aumentar en el archipiélago dado que las empresas estaban desesperadas buscando personal y las familias vivían apuros económicos serios debido a la inflación. Un año después ha pasado justo eso y el abandono escolar ha aumentado, pero Salvà recuerda una vez más que tras la deserción educativa hay muchísimos factores.

Señala como evidente el peso del tipo de mercado de trabajo que hay en las islas, «que no recompensa las titulaciones», y las necesidades económicas de los hogares, pero también recuerda que hay factores internos, propios del sistema educativo. «Muchos jóvenes no se encuentran bien en la escuela, sienten que no les reporta gran cosa», señala la investigadora, que ve imprescindible emprender un «plan estratégico» contra el abandono escolar con medidas efectivas. Cita por ejemplo medidas que podrían acometerse en la FP para mantener a más jóvenes en el sistema, como asegurarles el transporte escolar y tratar de que todos puedan entrar en los ciclos que les interesan: «El abandono es mucho más elevado cuando los estudiantes acaban en formaciones que no son las que ellos querían».

Considera un gran fallo que el plan de refuerzo de la competencia lectora y matemática anunciado por Pedro Sánchez deje fuera precisamente la FP Básica.

A su entender, BalearEs tendrá un problema grave si no encara de forma decidida el bajo nivel formativo de la población ante los cambios que se avecinan en el modelo laboral, con la desaparición de determinados trabajos debido al desarrollo de la tecnología y ante la sacudida que puede ser para la industria turística el cambio climático: «Necesitamos un cambio, mucha gente tendrá que reconvertirse y para ello hace falta que tengan como mínimo un nivel de Secundaria postobligatoria o no podrán adaptarse».