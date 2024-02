Cooperativa Jovent: 40 años en Palma «haciendo una sociedad mejor»

Uno de los momentos clave del ser humano es la transición a la vida adulta, y lograr surcar esta etapa y superarla con éxito «es lo más difícil». Así lo describen miembros del equipo directivo de la Sociedad Cooperativa Jovent, que lleva cuarenta años dedicándose a ello y consiguiendo que cientos de jóvenes en riesgo de exclusión logren sus objetivos.

Mari Cruz Briz y Miquel Àngel Rayó, directora administrativa y responsable de la Cooperativa, respectivamente, explican a este diario cómo gracias a la orientación, formación e inserción sociolaboral proporcionada por medio centenar de profesionales -entre formadores técnicos y educadores sociales- un total de 94 jóvenes de 16 a 29 años consiguieron en 2023 un contrato laboral y 222 cursaron estudios de forma gratuita en el Centro Jovent.

Aunque esta es su ubicación principal y la que dio origen a la Cooperativa, Briz y Rayó señalan que en cuatro décadas «han ido surgiendo más necesidades» en el Este de Palma -que es donde operan-, motivo por el que Jovent, además del centro ubicado en Son Gibert, en 1985 puso en marcha el Centro de Acción Social y Comunitaria y en 2013 el casal de barrio Sa Midoneria, dos centros en los que se ayuda y se atiende a todo tipo de familias vulnerables, no solo a jóvenes. Y es que, como destacan ambos directivos, el objetivo principal de Jovent es claro: «Hacer una sociedad mejor ayudando a aquellas personas en situación de dificultad a mejorar sus vidas».

Dado que el futuro son los jóvenes y es en sus manos donde se encuentra, la entidad pone grandes esfuerzos en su centro principal, al que cada año acuden decenas de ellos -derivados por los orientadores de sus institutos y sobre todo por el boca a oreja- «en busca de orientación, porque gran parte son jóvenes desocupados, la mayoría de los cuales no tiene la ESO y no puede seguir una formación reglada», explica Rayó.

El Centro de Son Gibert dispone de 2.500 metros cuadrados de infraestructura y 7.500 de solar. En él se encuentran diferentes aulas, talleres, despachos e incluso áreas en las que poder realizar programas de acción social y comunitaria. Dentro de estas instalaciones se imparten un total de cinco talleres: el de Electricidad y Fontanería, el de Mecánica de vehículos, el de Chapa y Pintura de coches, el de Herrería (el único que se imparte en Mallorca) y el de Formación Dual de Mecánica náutica, que se divide en dos cursos, marinero de puerto y mantenimiento y reparación de cascos y motores.

Estudiantes del curso de Herrería durante una de sus clases, situada en el Centro Jovent, el único que ofrece esta formación. / Manu Mielniezuk

Cada uno de ellos se encuentra perfectamente separado de los demás y completamente equipado por el material necesario para los estudiantes. Al entrar en el de Herrería, el ruido de los embistes de las diferentes herramientas es ensordecedor, muestra de que los alumnos se encuentran dedicados de lleno a su actividad.Golpe tras golpe, van realizando los diferentes proyectos que su formador les indica. Eso sí, con toda la protección requerida. Van ataviados con uniformes, guantes, gafas y casos para no correr ningún riesgo.

Allí se encuentra Angelo Castillo, alumno palmesano de 16 años que cuenta muy alegre a este diario que en Jovent «está muy motivado». Explica que los estudios no le iban bien porque le cuesta «centrarse en una cosa y en un punto todo el rato» y que un amigo y una educadora, que sabían que «yo trabajando soy muy bueno, me dijeron que venir aquí podía ser una buena oportunidad». Y así fue, ya que asegura estar muy contento con la formación obtenida: «Me gusta mucho, porque me muevo todo el rato y hago muchas cosas».

No es el primer curso que hace, el año pasado hizo uno de electrónica y le gustó mucho, aunque tiene claro que su objetivo es «soldar en una obra».

Dos alumnos en el taller de chapa y pintura de vehículos. / Manu Mielniezuk

Jesús Heredia tiene 16 años y es de Palma, realiza el taller de Electricidad y Fontanería, también completamente equipado con las herramientas y los materiales necesarios. Fue un primo suyo quien le habló de ese mismo curso. «Me dijo que estaba muy bien y que me iba a gustar mucho, y es verdad», cuenta contento. Muestra el aula donde se imparten las clases teóricas y la zona en la que realizan la práctica, que confiesa que es lo que más le gusta. Según relata, al terminar Educación Primaria quiso continuar y matricularse en la ESO, «pero no había plazas cerca de casa. Había en un instituto que estaba a una hora y media en coche y no podía ir». Así que decidió estudiar en Jovent y gracias a ello tiene claro que en un futuro quiere, además de sacarse la ESO, aprender más sobre el oficio.

En el taller de Formación Dual de Mecánica náutica se encuentra Xavi Fuster, solleric de 19 años. Él y sus compañeros están realizando una clase de Inglés. Dos días a la semana acuden al centro de Son Gibert y los demás días trabajan en diferentes empresas. Xavi tiene la suerte de hacerlo en su localidad. Allí pinta barcos, pule y hace cambios de aceite, entre otras tareas. Es un trabajo remunerado. Según cuenta, la formación dual «le gusta mucho» ya que -relata- hizo un FP Básico «para sacarme la ESO, lo conseguí, y no sabía si estudiar o trabajar y aquí hago las dos cosas».

Los estudiantes del taller de Formación Dual de náutica realizan una clase de Inglés. / Manu Mielniezuk

Como se puede comprobar dadas las entrevistas realizadas, y como apunta el responsable de la Cooperativa, aunque hay alguna alumna, «son talleres muy masculinizados». De hecho asegura que el 85% son chicos y el 15% chicas, aunque desde Jovent están trabajando «para abrir estos cursos al sector femenino».

«Haciendo historia»

El trabajo que realiza la entidad es notorio, y de todo ello Rayó resalta que «tras cuarenta años hemos sido fieles a los principios iniciales: intentar hacer una sociedad mejor trabajando con población en riesgo. Hemos sido críticos con nosotros mismos y hemos buscado asesoramiento, por ejemplo en la UIB para mejorar». Por estos motivos, resalta haber «definido una trayectoria y haber hecho historia».

Ese precisamente es su lema por el cuarenta aniversario de la Cooperativa, que se cumple el 3 de marzo y debido a lo cual el próximo mes de mayo celebrarán diferentes actos.

