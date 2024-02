Colapso de la corriente del Atlántico | Damià Gomis, físico de la UIB: “Trastocará el clima mundial, la humanidad nunca se ha enfrentado a un cambio así”

-¿Por qué ha tenido tanto impacto la noticia del colapso de la corriente del Atlántico y su impacto en el clima?

-Hasta ahora se sabía que este fenómeno podría producirse, pero se descartaba que fuera a tener lugar en este siglo. El nuevo estudio que acaba de conocerse contiene básicamente dos novedades. Por un lado, demuestra por primera vez que hay un punto de no retorno con la cuestión del colapso de estas corrientes. Y además lo demuestra muy bien. Por otro, aporta una serie de indicaciones a través de las cuales se establecen algunas observaciones.

-¿Puede poner algún ejemplo?

-Sí. Los autores establecen que el colapso podría iniciarse en un 95% de probabilidad entre 2040 y 2070. Es decir, podríamos estar a 16 ó 20 años del inicio de dicho colapso. Esta noticia que ha tenido un gran impacto internacional no surge de la nada. Hace dos meses hubo otro artículo en la misma línea que no era tan conclusivo como este último.

-¿Qué consecuencias tendrá el colapso de esta corriente?

-Traerá más frío a Europa, el invierno será mucho más crudo, como el que hace en el norte de EE UU y Canadá. El norte de Europa se cubrirá de hielo. Independientemente de ello, la Tierra se seguirá calentando. Con este freno de las corrientes se producirá en el mundo una redistribución del calor muy drástica. Estas corrientes lo que hacían era suavizar el clima en el Viejo Continente. En el caso de Escandinavia y el norte, las temperaturas pueden llegar a bajar 30 grados en invierno. En verano, el descenso será de una media de diez.

Inminente colapso de la corriente del Atlántico: Este es el escenario que dejaría en Baleares según el científico Damià Gomis / .

Este es el impacto que tendrá en Baleares

-¿Y en Baleares?

-El impacto en el archipiélago balear y en el Mediterráneo en general será de pocos grados. En realidad, en comparación con el resto de territorios, salimos beneficiados.

-Bueno, si hiela en el Norte, significa que sus habitantes aún se comprarán más casas en Mallorca.

-Es posible. Me explico mejor para que se me entienda. Con este colapso, el Mediterráneo no saldrá demasiado mal parado climáticamente, y lo subrayo, “climáticamente”. Además, hay que tener en cuenta también que podría producirse una emigración de las zonas más pobres, que también padecerán mucho ese colapso climáticamente.

-¿Qué zonas serían esas?

-Las zonas subtropicales se calentarán más de lo previsto. En la Amazonia podría cambiar también todo el ciclo de las lluvias. Todo esto tendrá como consecuencia cambios brutales en los ecosistemas, pero también cambios sociales imprevisibles.

-¿Ha habido algún cambio climático tan fuerte a lo largo de la historia como este que se prepara?

-El último gran cambio terminó hace 12.000 años y se produjo porque también se paró la corriente del Atlántico por otras causas a las actuales. Aquel periodo es el que se conoce como la última glaciaciónde Europa.

-¿A qué se debe en esta ocasión el colapso de las corrientes?

-Es debido al calentamiento global: el deshielo de los polos está inyectando agua dulce en la corriente del Atlántico Norte y esto, a su vez, diluye los niveles de salinidad normal de las aguas, altera la densidad del agua y esto afecta al normal funcionamiento de esta corriente, que acaba parándose.

¿Qué pasará con las lluvias?

-¿Las lluvias se verán afectadas?

-Sí, este fenómeno también conlleva una reducción de las precipitaciones en toda Europa, en torno al 20% aproximadamente.

Inminente colapso de la corriente del Atlántico / Dm

-¿Estamos preparados para enfrentarnos a algo así?

-Lo que está claro es que el ser humano deberá adaptarse de manera muy rápida a un nuevo escenario. Y lo que está claro es que la humanidad nunca se ha enfrentado a un cambio así, sería la primera vez.

-¿Hay margen de maniobra para paralizar el colapso de las corrientes?

-Es un fenómeno muy difícil de parar, la inercia que hay para que se produzca es muy grande. No creo que podamos reducir las emisiones a cero para parar el deshielo de los polos. Porque ésa sería la única manera de estabilizar el clima.

-¿Cómo han llegado a estas conclusiones los científicos de la Universidad de Utrecht?

-Han empleado un supercomputador, han realizado un trabajo ingente de computación con el que han podido hacer cálculos durante seis meses.

-¿Cuál es el mayor reto de Baleares en la cuestión climática?

-Dejando de lado la corriente del Atlántico, en Baleares el gran problema es el tema hídrico. Al cambio climático, se le suma la gestión humana del agua. Ahora mismo pesa más el hecho de que empleemos mucha agua que no que disminuyan las lluvias. Consumimos agua por encima de nuestras posibilidades, es una sobreexplotación humana de los recursos. No podemos dar toda la culpa al cambio climático. Pero con esto habrá un gran problema. Ahora se habla de la posibilidad de infiltrar agua desalada en los acuíferos para que se renueven, no es mala idea.