XXI Jornada de Empresas en Baleares | "A la caza de nuevos talentos: «Busco cualquier trabajo que me dé experiencia"

Se acerca la temporada turística y las compañías del sector ya están calentando motores para completar sus plantillas. Con este fin, y para que estudiantes y titulados den sus primeros pasos en el mundo laboral, la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears organizó este martes en sus instalaciones la XXI Jornada de Empresas, que contó con récord de participantes.

Más de cuarenta firmas, entre las que se encontraban Barceló Hotel Group, Beaumier Hotels, Four Seasons Resort Mallorca o Unico Hotels, se lanzaron a la caza de nuevos talentos, a los que ofrecieron desde prácticas hasta contratos laborales de diferentes tipologías. «Estoy dispuesto a todo. A trabajar de botones, de camarero, cocinero, a jornada completa, parcial...Busco cualquier puesto que me dé experiencia laboral», expresó un muy dispuesto Iván Estévez, estudiante de Segundo de Dirección Hotelera. Tal es su disposición, que a pesar de encontrarse en pleno curso y con todavía dos años de estudios por delante, aseguró que si le llamaran para empezar a trabajar mañana mismo diría que ‘sí’.

La misma predisposición mostró su compañero Llorenç Rayo, también alumno de Segundo de Dirección Hotelera, quien aunque señaló estar buscando un contrato a jornada completa «para poder formarme cada vez más en el sector», dejó claro que una jornada parcial también le interesaría, «para poderlo compaginar mejor con los estudios», y también apuntó que cualquier puesto de trabajo, ya sea de botones o en cocina le valdría para así «conseguir experiencia en todo el sector hotelero».

Sofía Calvo, sin embargo, tiene las ideas claras. Se encuentra estudiando para Especialista en Alta Cocina y quiere trabajar en un hotel o restaurante y dedicarse a la partida de pastelería, «porque es lo que más me gusta». «Si no es posible también estoy interesada en tocar cualquier rama, porque al fin y al cabo es más conocimiento para mí, pero eso es lo que más me atrae», reflexiona. Busca un puesto de trabajo en el que empezar al acabar el curso y no se plantea hacerlo antes. «Prefiero terminar de estudiar, porque haber pagado para aprender y al quedar prácticamente un mes para terminar, no merece la pena tirarlo todo por la borda», apunta con rotundidad.

Quien tampoco se plantea aceptar una oferta de trabajo con inmediatez es Xisca Mellado, alumna de Primero del Grado Superior de Alojamientos Turísticos. Se presenta como una persona «muy organizada, trabajadora y perfeccionista», y asegura estar muy interesada «en la parte de departamento de pisos». Eso sí, busca ofertas para el año que viene, ya que en estos momentos, mientras cursa sus estudios, trabaja en un restaurante y confiesa ser una persona de palabra: «Este año ya me he comprometido con mi jefe a trabajar en su local, de hecho ya lo tenemos todo preparado para abrir el 30 de marzo, por eso busco algo para la temporada que viene», manifiesta. Xisca vive en la Colònia de Sant Jordi, por ese motivo sus búsquedas se centraron sobre todo en hoteles de la zona. Así, se entrevistó con profesionales de Insotel, con establecimientos en Can Picafort, y también con reclutadores de Can Ferrereta, situado en Santanyí, un encuentro este último que resultó ser de lo más satisfactorio: «Les ha interesado mucho mi perfil, ya que necesitan a personas de lo que yo quiero, de gobernanta y subgobernanta y me han dich que el año que viene me llamarán», cuenta a este diario muy contenta.

«Ilusión y ganas de aprender»

Mar Hotels, Hoteles Helios, Puro Group, Elba Hotels...así hasta un total de 44 empresas se personaron en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y entrevistaron a cientos de estudiantes e incluso a antiguos alumnos de la Escola d’Hoteleria.

Ofrecían todo tipo de condiciones, buscaban diferentes perfiles, pero todas coincidían en que lo que más valoran «es la proactividad, la ilusión y las ganas de aprender», como así lo expresó Miguel Cañellas, director de Recursos Humanos de MLL Hotels. Cándida Isabel Teixeira, auxiliar de Recursos Humanos de la misma compañía, señaló por su parte que el perfil que buscan es «una persona joven, con ambición laboral e interés en la innovación», y explicó además que ofrecen tanto prácticas, como contratos fijos discontinuos. En cuanto a los puestos a cubrir, explicó que «no buscamos uno específico» porque lo importante, destacó, es «ofrecer oportunidades laborales a los estudiantes».

Por otro lado, dado que la mayor parte de los establecimientos del grupo han abierto sus puertas ya este mes, aseguraron que si los empleados pudieran incorporarse de forma inmediata «sería lo ideal».

Desde Palladium Hotel Group destacaron que los puestos que necesitan cubrir con más urgencia son en sala, cocina y recepción. Alejandra Suárez, Internship Management Advisor de la compañía, especificó que «para los hoteles que están abiertos todo el año ofrecemos contratos indefinidos y para los de temporada, fijos discontinuos». Además, hizo mención al problema de vivienda al que se enfrenta Balears al reconocer que «en los establecimientos de Ibiza nos encontramos con el inconveniente del alojamiento y los perfiles escasean», por eso reconoció que cuando se trata de empleos muy necesarios, «valoramos ofrecer alojamiento».

«Estabilidad»

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) fue la encargada de inaugurar las jornadas. Tras dar la bienvenida a empresas y estudiantes su presidenta, Maria Frontera, se mostró contenta porque «en los últimos años la contratación de jóvenes ha aumentado gracias a que han visto la posibilidad de hacer carrera en el sector» y aseguró que «este año más que nunca se están confirmando las preaperturas de los hoteles, lo que «facilita que todos los trabajadores se incorporen antes a las empresas, con estabilidad durante más meses y de mayor calidad».