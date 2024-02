El PP impide los informes jurídicos del «bilingüismo»

El Partido Popular votará en contra de los escritos presentados por parte de la izquierda (PSIB, Més per Mallorca y Més per Menorca) para exigir informes jurídicos a la Cámara respecto a la imposición del castellano en el Parlament. En este sentido, la oposición reclama que los letrados se pronuncien para conocer si la medida que han acordado PP y Vox más de treinta años después sin aplicarse cumple con la ley de normalización lingüística y el Estatuto de Autonomía. No obstante, el portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, anunció que no apoyarán esta petición en la mesa que se celebra mañana al considerar que simplemente se trata de la traducción de los documentos al castellano.

«Contrariamente a lo que se ha dicho hasta ahora, aquí no se impone nada, simplemente se traduce al castellano el reglamento, la web o el Boletín Oficial al igual que se hace en otros parlamanetos bilingües como Navarra, Valencia o el propio govern desde hace años. No vemos inconveniente y con toda naturalidad lo vamos a aplicar», expresó Sagreras.

Por su parte, desde Més per Mallorca volvieron a hacer hincapié en que dicha propuesta vulnera la legislación actual en materia lingüística y exigieron al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que enseñe el informe jurídico que avala este cambio, si es que existe. « Si la Mesa rechaza nuestra petición no dudaremos en tomar otras medidas para hacer frente a esta decisión», detalló Apesteguia. En el caso del PSIB-PSOE, Iago Negueruela también anunció que se reservan todas las acciones legales al respecto y pidió al PP que recapacite antes de aprobrar esta entrada del castellano. «El Partido Popular de Marga Prohens está asumiendo todos los postulados de Vox, hasta mimetizarse con la ultraderecha. En materia lingüística no deberían romperse los consensos, una de las lecturas de las elecciones gallegas es que no debe pactarse con la ultraderecha», determinó Negueruela.

Manifestación

Plataforma per la Llengua ha convocado hoy a las ocho de la mañana una manifestación fente al Parlament tras la decisión de PP y Vox. La organización pide a la sociedad civil que diga «basta» y proteste contra esta decisión, impulsada por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne: «Hacer el catalán opcional tiene como objetivo hacerlo prescindible, acelerando así el proceso de sustitución lingüística y avanzar hacia un monolingüismo español», determinan.