Anulan una multa de 17.000 euros contra Federico Jiménez Losantos por decir que "en Baleares hay 200.000 alemanes rehenes"

Las palabras de Federico Jiménez Losantos pudieron parecer "exageradas", pero "no constituyen una afrenta o un discurso de odio contra lo alemán". La Audiencia Nacional ha anulado una multa de 17.000 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en septiembre de 2018 al grupo Libertad Digital por varios comentarios del periodista poco después de que un tribunal de ese país liberase a Carles Puigdemont.

El locutor hablaba de las actuaciones judiciales llevadas a cabo por el poder judicial alemán en relación con Carles Puigdemont. En ese programa Losantos advirtió de que "el ratón al gato le puede hacer toda clase de fechorías. En Baleares todas. En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes", afirmó. En su intervención en antena el periodista se refería a la necesidad de actuar ante la decisión de los tribunales alemanes de dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont.

El periodista Federico Jiménez Losantos / EFE

La bofetada de la Unión Europea a España"

"La bofetada que le dio ayer la Unión Europea a España no se la ha dado a nadie. A ningún país de la Unión Europea se le ha dado nunca, jamás, y es no entender la gravedad de lo pasado si no se entiende esa gravedad es imposible, los remedios que son necesarios para que no se vuelva a repetir o, mejor dicho, para que el que la ha hecho la pague, es decir, para que Alemania sepa, que es un país partido por la mitad, sepa que en España no se le va a perdonar. Dirán ustedes,el ratón al gato le puede hacer toda clase de fechorías, toda clase de fechorías. En Baleares, ¡todas! En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes. ¿En Baviera? Bueno en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías", señaló en el periodista en antena.

La CNMC consideró probado que el periodista Federico Jiménez Losantos utilizó expresiones dentro de un discurso general de queja, protesta, humillación e indignación, que "pueden incitar al odio y a ladiscriminación por razón de nacionalidad".

El organismo, que citó en sus fundamentos de derecho resoluciones del Tribunal Supremo, Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos, señaló que de la normativa aplicable y de la jurisprudencia se desprende que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que encuentra sus límites en la protección de otros bienes jurídicos como la dignidad y la igualdad. "En particular, el discurso que inste al odio o a la discriminación contra determinados colectivos no está amparado por esta libertad, y es sancionable", recalcó en su argumentación, anulada ahora por la Audiencia Nacional.