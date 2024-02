Valtònyc arremete contra Pablo Iglesias: "Él me metió en este lío y en seis años no me ha dicho nada"

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, ha recordado en un acto en la sala Oriol Bohigas de l'Ateneu Barcelonès su vida durante los últimos seis años que ha estado en Bélgica evitando ir a prisión por varias acusaciones que pesaban sobre él por las letras de sus canciones.

En el acto, organizado por VilaWeb, ha afirmado irónicamente que ha echado de menos a Pablo Iglesias, quien presuntamente le encargó la canción que lo acabó condenando: "Él me puso en este lío y en seis años no me ha dicho nada", ha lamentado. "Nunca me ha dicho si necesitaba un abogado, si necesitaba ayuda, o que me viniera a ver o algo así".

Según explica el rapero, Iglesias le pidió explícitamente que la canción fuera sobre el rey: "Como la canción saldrá el 14 de abril, que es el día de la República, ¿por qué no la haces sobre el rey? Busca información sobre la familia real y la haces sobre el rey". A lo que Valtònyc respondió que sí. "Él me encargó la canción y no lo ha negado nunca en público porque no lo puede negar", concluye.

Condenado

Valtònyc fue condenado en febrero de 2017 por la Audiencia Nacional a tres años y seis meses de cárcel por las letras de algunas canciones que escribió entre 2012 y 2013. Tras no ingresar en prisión, en mayo de 2018 la Audiencia Nacional dictó una orden internacional de busca y captura, ya que había huido a Bélgica, pero la justicia española no consiguió su extradición.

A finales de 2021, los tribunales belgas rechazaron la petición al considerar que las letras de las canciones se enmarcaban en el derecho a la libertad de expresión. La Fiscalía acabó recurriendo al fallo y el Tribunal de Casación aceptó parte del recurso, pidiendo que se estudiara de nuevo pero cambiando el delito de injurias a la Corona por el de insultos comunes. Sin embargo, en mayo de 2022 el Tribunal de Apelación de Gante estableció que dichos insultos tampoco eran delito en Bélgica.