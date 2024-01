El sindicato de enfermería (SATSE) de Baleares se desmarcó ayer del nuevo convenio colectivo de la sanidad privada suscrito el pasado lunes entre la patronal UBES y los sindicatos CCOO y UGT, a los que de nuevo se les ha concedido un liberado sindical por su firma, denuncia.

SATSE no ha sido firmante, por segundo año consecutivo, al considerar que sigue condenando a la precariedad laboral y profesional a las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad privada, estimó en un comunicado.

Tampoco seguirá mirando hacia otro lado mientras las empresas del sector se lucran con beneficios millonarios mientras sus trabajadores se empobrecen cada vez más. No ha aceptado ni aceptará bajo ningún concepto liberados sindicales que la patronal ofrezca a cambio de su firma.

SATSE considera que la única «mejora» que incluye el convenio colectivo es una subida de en torno al 3% para 2024 y 2025 y un día adicional de vacaciones para personal con antigüedad superior a diez años.

El convenio, no incluye mejoras en cuestiones de jornada, permisos, conciliación vida laboral y familiar, formación, movilidad, etcétera. No se contempla la carrera profesional ni el solape de jornada enfermero, que supone más de 100 horas anuales adicionales a la jornada. No se limitan las ratios enfermera/paciente ni las cargas de trabajo, denunció.