La campaña de vacunación contra la gripe y la covid comenzó el pasado mes de diciembre, con un presupuesto de más de 3 millones de euros. YSin embargo, pese a los lamamientos de las autoridades sanitarias, la tasa de inmunización está por debajo de los desado en un momento en el que la incidencia de los virus respiratorios está disparada en las islas.

El perfil de los pacientes con más riesgo son personas mayores de 60 años que sufren patologías previas, y cuyo estado de salud puede descompensarse notablemente al contraer la gripe. En este sentido, el virólo Jordi Reina recuerda que "el 90 por ciento d elos que fallecen por la gripe tienen más de 70 años. Ese es el grupo de riesgo porque cuanto más avanza la edad, más peligro».

Los sanitarios insisten en la importancia que tiene la vacunación en esta franja de edad. «Es la única forma para evitar los casos más graves de gripe»,.

¿Quién puede vacunarse?

Según la institución insular, se recomienda la vacunación conjunta de gripe y covid a: personas de 60 años o más; infantes de cinco años o más internos en centros de discapacidad y residencias de mayores, así como de otras personas institucionalizadas de manera prolongada y residentes en instituciones cerradas; personas menores de 60 años con condiciones de riesgo como diabetes, enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, enfermedades renales, hepáticas crónicas, con la inclusión del alcoholismo crónico, enfermedades neuromusculares graves, inmunodepresión, VIH, cáncer, enfermedades celíacas, etc; embarazadas de cualquier trimestre de gestación i mujeres durante el puerperio (hasta los seis meses después del parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo); personas convivientes con las que tienen un alto grado de inmunodepresión; personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados (tanto sanitarios como no sanitarios); personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes subgrupos: fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos y servicios de protección civil.

Desde la conselleria recomiendan por primera vez la vacunación contra la gripe para menores de entre 6 y 59 meses de edad, así como también para personas de entre 5 y 59 años. A su vez, incluyen también en las recomendaciones en relación a la gripe a estudiantes de prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios y a personas con exposición directa con animales.

Sin embargo, cualquier persona que lo desee puede pedir cita para la vacunación.

¿Cómo pedir cita previa?

A partir de hoy puede pedirse cita previa para recibir las vacunas a través del teléfono de InfoSalut: 971 22 00 00

¿Dónde podrás vacunarte?

La vacunación se llevará a cabo en los centros de salud correspondientes a cada usuario. Al pedir la cita previa será informado del centro al que deberá acudir.

Vacunación para niños

La vacuna antigripal se extiende este año por primera vez para los infantes de entre 6 y 59 meses (4 años y 11 meses), ya que suelen padecer la gripe de manera habitual y, además, se convierten en transmisores y difusores de la infección.

La pauta de vacunación para los menores será de una sola dosis. Para los más pequeños, de entre 6 meses y 2 años, se administrará de manera inyectable. Para la franja entre los 2 años y los 4 años y 11 meses, se utilizará la vía intranasal.