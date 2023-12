El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el director general de Universidades y Estudios Artísticos Superiores, Antoni Alcover, mostraron su apoyo a la participación de la Universitat de las Illes Balears (UIB) en la EUNICoast The European University of Islands, Ports and Coastal Territories, dentro del programa Erasmus+.

Según informó ayer la Conselleria, la alianza EUNICoast es una coalición que pretende unir instituciones y universidades de regiones portuarias, costeras e isleñas de toda Europa. Así, la alianza forma una plataforma única dedicada a profundizar en la educación, fomentar la investigación y catalizar la innovación con un impacto social relevante, sobre todo en cuanto a territorios marítimos. Este consorcio reconoce las peculiaridades y la idiosincrasia de los territorios bañados por el mar.