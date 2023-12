La diputada socialista y exconsellera de Salud, Patricia Gómez, no entiende la paralización del proyecto de la casa de partos naturales de Son Espases, una infraestructura que recuerda que ya estaba en fase de construcción. «Creo que hay una parte ideológica en esa decisión», concluye. «Los riesgos se habían estudiado y era un proyecto que tenía como valedores al jefe de Ginecología de Son Espases (Octavi Córdoba) y a todas las matronas, tanto hospitalarias como de Primaria», sostiene.

Sobre la falta de acreditación del nuevo paritorio, defiende que se habló con la dirección general de Acreditación de su Conselleria y se estimó que no era necesaria porque se trataba de la ampliación del mismo servicio del anexo Son Espases. Admite la exconsellera que este carece de una base de ambulancias que actuara en caso de una emergencia, pero minimiza este hecho porque «el hospital está muy próximo y siempre hay ambulancias en Urgencias».

Sobre las otras infraestructuras que el Govern ya ha anunciado que no acometerá de momento, la exconsellera comienza por el complejo sanitario de Bons Aires, del que asegura que es « muy necesario» tanto por el crecimiento poblacional de la barriada como por el lamentable estado del SUAP de s’Escorxador. Una infraestructura que, recuerda, iba a albergar «un centro de salud más dotado tecnológicamente con ecógrafos y aparatos de radiología así como con una sala de observación para decidir si se envían a los pacientes a los hospitales de agudos». Unas obras que, asegura, no interferirían con la actividad asistencial en el Psiquiátrico que se lleva a cabo en otros edificios del recinto. «El proyecto se paró por el recurso de Pimem», recuerda, «pero hicimos un nuevo presupuesto que presentamos en Intervención en el mes de abril (antes de los comicios autonómicos) y no se resolvió. Tengo la sensación de que lo que está fácil se continúa y lo que no, no», concluye.