La Asociación de Lucha Anti-Sida de Balears (ALAS) celebró ayer viernes una gala con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida bajo el lema VIHsibilidad, un juego de palabras para mostrar «la realidad del VIH y todo aquello que queda por hacer, en especial, el estigma y la discriminación que todavía se asocian al diagnóstico».

La gala contó con la participación musical de Fades y Sarau Alcudienc. Por otro lado, la artista Cati Cànoves creó una lámina especialmente para la ocasión, que fue el premio que se entregó en la gala. Se otorgó el Premi ALAS 2023 a Rosa Aranguren, quien fue Coordinadora de Sida y sexualidad en la Dirección General de Salud Pública hasta su jubilación.

Con este premio, la asociación quiso reconocer la trayectoria de Aranguren, por su apuesta por las estrategias preventivas innovadoras y por el apoyo a las entidades sociales.

La gala ALAS quiere dar visibilidad al VIH para concienciar a la población mallorquina sobre la importancia de los cuidados más allá de lo físico. Según el coordinador de la asociación, Joan Viver, es necesario esta VIHsibilidad porque «de lo que no se habla, no existe»: «Debemos informar e implicar a todo el mundo para que entiendan que no hay que discriminar a nadie. Necesitamos la implicación de toda la ciudadanía para acabar con el estigma y con las consecuencias que tiene sobre las personas que viven con el VIH», declaró.

«Es importante que los organismos públicos de Balears se impliquen en la respuesta frente al VIH. Con ellos, podremos llegar mucho más lejos», declaró, por su parte, la presidenta de ALAS.

La gala tuvo lugar a las 20.00 horas en el Teatre Xesc Forteza, y fue dirigida por Laura Andújar y la psicóloga de ALAS Isabel Capó, mientras que la presidenta de ALAS, Paz Alcoverro, pronunció el discurso de bienvenida. El evento fue abierto a todo el mundo y la entrada fue gratuita.