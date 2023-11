Albert Salas, nuevo director general de IB3, ha asegurado tras la toma de posesión de su nuevo cargo que su intención al frente de la cadena autonómica será la de mantener el catalán como "lengua preferente", según "lo marcan las líneas de la casa".

En este sentido, Salas ha mostrado su compromiso con mantener la política que hasta ahora la cadena había seguido con Andreu Manresa al frente: "No hay ninguna voluntad de cambio", ha aseverado. Desde Més per Mallorca, junto a Més per Menorca, aseguraron que el voto a favor de la formación venía condicionado por el compromiso de Salas a mantener el catalán como lengua "normal y vehicular", algo que según las palabras del nuevo directivo parece que se cumplirá.

Para el exdirector de coumnicación del Real Mallorca, IB3 es "una casa que acoge a todo el mundo", afirmación que ha sustentado haciendo referencia a los programas que a día de hoy son conducidos en catalán, pese a que los invitados decidan utilizar el castellano. "De eso se trata, de ser cercano y de estar a pie de calle y de seguir la línea que ya se ha seguido", destacaba.

Ha apuntado también su intención de mantener el contacto con todas las formaciones políticas, el cual ya inició y demostró los días previos a su toma de posesión, a través del cual logró los sorprendentes votos a favor tanto de la formación ecosoberanista como de Vox. "Estoy muy contento por los 40 votos de ayer, me dan más fuerza", ha confesado.

Sin embargo, su posición junto a la de la cadena se mantendrá alejada del "foco político". Seguirá en contacto con los partidos, tal y como ha asegurado, y rendirá cuentas ante las sesiones de control establecidas por el Parlament, pero su intención será "ir afrontando los retos y problemas de la casa" alejados de los conflictos políticos.