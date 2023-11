La plataforma Escuela de Todos, conformada por los grupos 'pro-español' PLIS y Societat Civil Balear (SCB), carga con dureza contra Vox por firmar el acuerdo para la libre elección de lengua: "Está abocado al fracaso y blanqueará la inmersión obligatoria en catalán". Escuela de Todos "no comparte las grandilocuentes palabras" con que PP y Vox explicaron el acuerdo porque, denuncian, "en realidad se ha pactado, al dejar la capacidad de decisión en los centros, que la inmersión obligatoria siga vigente en Primaria y Secundaria. Si eligen los centros, no eligen los padres”. Hay que recordar que la base del acuerdo era, supuestamente, la propuesta que Escuela de Todos presentó a Vox para encarar las negociaciones con el Govern.

Aseguran que Vox ha renunciado a su programa estrella de libertad de elección de lengua "para no conseguir a cambio absolutamente nada" y consideran que el PP ha demostrado "un ejercicio timorato del poder dado por las urnas y miedo a la autoproclamada comunidad educativa, que no es más que una constelación de entidades nacionalistas y separatistas".

En este sentido, lamentan que tras este acuerdo los padres no podrán elegir primera lengua porque se dejará a los centros la capacidad de no permitirlo: "Dado que los centros están dominados por directores y docentes nacionalistas, PLIS y SCB vaticinan que ningún centro se acogerá el plan piloto. Se renuncia a ajustar los proyectos lingüísticos a la jurisprudencia, obligando a los centros a incluir enseñanza en castellano en al menos el 25% del horario lectivo y en al menos una materia no lingüística troncal". Todo ello, critican, sin "ni siquiera" contemplar que el castellano sea también lengua vehicular.

El comunicado emitido esta misma mañana por Escuela de Todos evidencia el enfado en los sectores cercanos a Vox por el acuerdo alcanzado: "La ingenuidad de los negociadores de VOX es asombrosa: de defender inicialmente la elección de lengua en dos líneas puras, terminan firmando que sean los centros, dominados por directores y docentes defensores de la inmersión obligatoria en catalán, los que no permitan a los padres elegir primera lengua, porque esto es lo que ocurrirá, que ningún centro público ofrecerá la posibilidad de elegir primera lengua. Da la impresión de que los negociadores de Vox ignoran todo de la realidad nacionalista de las escuelas de Baleares".

En esta misma línea, el colectivo 'pro-español' denuncia la "cobardía" del PP, a los que acusa de "engañar" a Vox con la libre elección de lengua: "Es también sorprendente: renuncia a aplicar el ordenamiento jurídico y a obligar a los centros a impartir en castellano y catalán al menos el 25 por ciento del horario lectivo y en al menos en una materia no lingüística troncal, creyendo en vano que así aplacará a la autoproclamada comunidad educativa".

Lejos de estar satisfechos

Las asociaciones PLIS y SCB reconocen que el acuerdo recoge el modelo lingüístico que Escuela de Todos Baleares hizo llegar al PP y a VOX, aunque "lejos de estar satisfechas comprenden que el acuerdo traiciona el modelo, al diseñar un procedimiento que impide el ejercicio de la libertad de los padres de elegir primera lengua".

También hablan de que el acuerdo prevé "cuantiosos" recursos económicos, humanos y materiales para los centros que se acojan al plan, "confiando en que los centros, con tal de obtenerlos, abandonen la inmersión", aunque Escuela de Todos vaticina todo lo contrario: "Para el nacionalismo nada hay más importante que la prohibición del castellano como lengua vehicular y la prohibición de la capacidad de elegir lengua".