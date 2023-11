Cemex es una empresa de referencia mundial de materiales de construcción, centrada en construir un futuro mejor a través de productos y soluciones innovadoras y sostenibles. Lleva más de tres décadas siendo un miembro activo en el desarrollo sostenible de les Illes Balears. Nadal Mateu, su gerente comercial en Baleares, nos explica sus aportaciones en materia de sostenibilidad y el reciente lanzamiento en primicia del primer saco de cemento “Cero Residuos” en Baleares.

¿Cuál es la estrategia de Cemex en materia de sostenibilidad?

En Cemex nos aseguramos de que la sostenibilidad es el núcleo de todas nuestras acciones. Bajo esta premisa nace Futuro en Acción, nuestro programa para convertirnos en una empresa cero emisiones netas de CO 2 en 2050. Para conseguirlo nos hemos marcado las metas más ambicionas del sector para 2030 e invertimos más de 140 millones de euros anuales.

Los productos Cemex con menos emisiones de CO2

¿Cómo contribuye Cemex a la descarbonización del sector de la construcción?

Mediante las soluciones de construcción Vertua®, nuestra familia de productos con menores emisiones de CO 2, que aprovechan la tecnología y la innovación de vanguardia para contribuir a la construcción sostenible. Claro ejemplo es el reciente lanzamiento en el mercado Balear de nuestro nuevo cemento CEM IV/B (P) 32,5 N-SR, que estrena nuestra categoría Vertua® Supremo, reservada a los cementos con una reducción de emisiones de CO 2 superior al 55%. Este cemento, óptimo para cualquier tipo de obra, es además marino resistente, especialmente indicado para las islas.

¿Qué significa una reducción de más del 55% de CO 2 ?

Básicamente, que las emisiones de CO 2 producidas para su fabricación se han reducido en más de un 55% frente a las de un cemento de referencia fabricado en el 2000. Si se utilizase nuestro nuevo cemento envasado Vertua® Supremo, en vez de los cementos envasados que se comercializaron el pasado año en Mallorca, se ahorrarían más de 30 mil toneladas de CO 2 . Esto equivale a las emisiones que producen anualmente los 12.500 vehículos que se vendieron en 2022 en Baleares. No existe, ni de lejos en el mercado Balear un cemento con tan bajas emisiones.

El primer saco de cemento residuo cero

¿Qué otros problemas medioambientales tiene la construcción?

El más acuciante es quizá la generación de residuos y por eso hay que fomentar la economía circular. La separación de ciertos materiales en obra es muy compleja, dificultando el reciclaje y su posible reutilización. La solución pasa por diseñar productos y soluciones que no generen residuos. Cemex ha apostado por lanzar en Baleares, en primicia mundial, el primer saco “Cero Residuos” del sector.

¿Cómo ayudan estos nuevos sacos a la construcción sostenible?

Están fabricados con un papel especial y a diferencia del saco tradicional no contiene plástico. El saco se añade directamente a la amasadora y desaparece al poco tiempo. Sin necesidad de abrir ni manipular; el contenido no entra en contacto directo con el operario; permite aprovechar el 100% del producto sin incrementar el tiempo de amasado, sin dejar residuos y sin afectar la calidad. El saco se convierte en parte del producto final, lo que permite olvidarnos de todos los inconvenientes de coste, tiempo y generación de residuos que producen los envases tradicionales.

Material más sostenible sin subir los precios

Pero estas soluciones sostenibles suelen ser más caras, y normalmente el usuario no está dispuesto a pagar por ellas, ¿verdad?

En Cemex hemos sido capaces de hacerlo sin incrementar el precio. El desarrollo de estos productos y soluciones requieren de grandes esfuerzos en I+D+i. Estamos muy orgullosos de haber desarrollado la solución de cemento envasado más sostenible del mercado. Combinando nuestro cemento Vertua® Supremo con un envase “Cero Residuos”, desparece el coste de la gestión del saco tradicional, procurando importantes ahorros para el usuario y un enorme beneficio medioambiental. Debemos seguir avanzando en el desarrollo de soluciones sostenibles y la participación e implicación del sector público resulta decisiva. En este sentido, una clara normativa como la que existe en otras comunidades autónomas en donde, por ejemplo, los pliegos de los concursos de obra pública incentivan el uso de materiales y soluciones más sostenibles sería muy positivo. Solo entre todos, conseguiremos construir realmente de forma sostenible.