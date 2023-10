El conseller de Educación, Antoni Vera, califica de «debate ficticio de unas medidas que aún no he anunciado» la segregación de alumnos por lengua que exige Vox después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, dejara claro ayer que «el Estatut d’Autonomia y la legislación educativa no permiten». Además, asegura que «no tenemos previsión presupuestaria» para la aplicación de cualquier medida referente al tema lingüístico. En la sesión de control de ayer, Vera no tuvo que afrontar ninguna pregunta de sus socios sobre la libre elección de lengua e incluso recibió su aplauso al criticar la amnistía o la reunión del número tres del PSOE, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont: «Nosotros pactamos siempre con partidos que respetan la Constitución Española». Mientras PP y Vox siguen negociando para tratar de cerrar lo antes posible un acuerdo que satisfaga a ambos partidos está prevista una nueva reunión esta semana, el conseller reitera que la inmersión lingüística «no es nuestro modelo» y defiende la libertad de los padres para decidir las cuestiones referentes a la educación de los hijos.