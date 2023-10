La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, lamentó este jueves desde Bruselas que en la agenda de la UE sigue sin haber «grandes avances» sobre el impacto del turismo; sin «un consejero propio, con competencias propias, presupuesto cerrado y directrices claras». La también vicepresidenta de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) critica que al no estar presente la actividad «de una forma ágil y eficaz» se ralentizan temas como la movilidad, seguridad, empleo, innovación, sociedad o el del medio ambiente, entre otros.

«Las cuestiones que nos afectan están en un estado muy incipiente y se avanza a una velocidad muy por debajo de lo que demanda la realidad, la sociedad y los mercados, no se está dando respuesta», cuestiona. «El turismo no está en la agenda, no acaba de aterrizar. No se trata de hiperregular, sino de acelerar y de pasar de los debates» sin concreción «para tener una hoja de ruta clara y evitar externalidades derivados de la ausencia de gestión». Frontera formó parte de la delegación española en la asamblea general de Hotrec, la patronal europea de la industria hotelera y hostelería.