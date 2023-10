El Partido Popular ha tumbado la propuesta de Vox para garantizar la libre elección de lengua a partir del próximo curso en Educación Infantil y Primaria. A través de una abstención, los populares no han querido apoyar el texto original de la formación ultraderechista, que también incluía la libre elección en todas las etapas educativas a partir del curso 2025-2026. Los populares habían registrado esta mañana nuevas enmiendas al texto de sus socios para corregir las presentadas ayer, aunque al hacerlo fuera del tiempo reglamentario necesitan la unanimidad de toda la Cámara, algo que no ha sucedido

Desde el Partido Popular han intentado justificar que las correcciones al texto que se presentaron ayer en el Parlament no eran las correctas y debido a un error informático no podían incorporar las adecuadas. Vox planteaba una propuesta de máximos, exigiendo que la libre elección de lengua se aplique hasta los doce años el próximo curso y se extienda a todas las etapas educativas a partir del 2025/2026. La iniciativa no gustaba nada al Partido Popular, que solo estaba dispuesto a aplicar la medida el curso que viene hasta los ocho años.

Una propuesta que no convenció a Vox, que ha mantenido en todo momento su posición de fuerza, conocedor de que los populares necesitan su apoyo para sacar adelante el techo de gasto hoy. Vox ha apretado para que el texto fuera lo más parecido a su propuesta inicial y arrogarse una victoria política de calado, pero el PP ha decidido abstenerse.

Tensión máxima

Después de que el PP no haya apoyado la iniciativa de Vox, la tensión es máxima ya que los ultraderechistas tensan la cuerda para no apoyar el techo de gasto, la primera piedra de los presupuestos. De hecho, una vez finalizada la votación de la libre elección de lengua, Vox ha mantenido una reunión a puerta cerrada para tomar una decisión definitiva. En el caso de que los socios de Marga Prohens tumben el techo de gasto, se generaría una fuerte crisis entre el Govern y sus socios porque sin este paso el Govern no puede aprobar los próximos presupuestos.