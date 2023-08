Los pasajeros del crucero Britannia cuentan la pesadilla que vivieron en Mallorca y graban un vídeo del choque con el petrolero Según los testimonios que recoge The Guardian, en el interior del buque se vieron momentos de miedo y pánico y un grupo de pasajeros resultó herido por caídas producidas durante la colisión de los dos buques y por también por el impacto de objetos que volaron por el aire "No volveré a navegar. En cuanto esto termine esto me buscó un hotel", dijo un pasajero al diario galés Wales Online - Russ Dawson contó a la BBC que la naviera le ofreció un descuento del 20% en su próximo viaje y que lo rechazó porque ese descuento "no estaba ni cerca" de compensar la pesadilla que había vivido