«A las 10.40 de la mañana se ha puesto negro. En cuestión de minutos ha empezado a entrar viento, viento y más viento que parecía un huracán. Apenas ha dado tiempo a recoger las terrazas porque han empezado a volar tejas, sillas, cristales, velas de barcos, toldos arrancados... No sé si era tormenta o tornado pero desde luego parecía un pequeño tornado». Así relata Vanesa Santiago como ha vivido el paso de la tormenta por el Port d’Andratx desde La Maison, la tienda en la que trabaja en primera línea.

«Se ha puesto todo blanco y no se veía nada a menos de un metro. Ha durado minutos pero ha sido bastante violento», prosigue. De hecho, confiesa que ha llegado a pasar «unos minutos de miedo» porque «estaba en la tienda con las puertas de cristal y me ha dado tiempo a cerrar los toldos pero no me ha dado tiempo a cerrar las persianas». «Todo se abría por el viento y la lluvia. No podíamos salir a la calle, me daba miedo de que me cayera algo por la cabeza», describe.

En el restaurante

Su marido, prosigue, tiene varios negocios en la zona. «El que más ha sufrido es el Mitj & Mitj Bar. La tormenta ha roto el toldo y la estructura de la terraza se ha partido», desgrana Santiago que asegura que tras el paso de la tormenta ha llegado el momento de centrarse en arreglar los desperfectos. Algunos restaurantes sin terraza han optado por cerrar debido a los desperfectos mientras que otros han acomodado a los clientes en su interior.