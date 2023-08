El sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes Balears (STEI) exige a la Conselleria de Educació i Universitats que se facilite a los docentes la posibilidad de cambiar de plaza para poder regresar a su lugar de residencia una vez salgan las nuevas plazas. Desde el sindicato alegan en un comunicado emitido esta mañana que "no se dieron a conocer las plazas de cada isla como se hacía anualmente", por lo que los docentes "se vieron obligados a participar sin conocer las condiciones del concurso de méritos ni de las oposiciones".

En el comunicado aseguran que los docentes "no han conocido las reglas del juego" y critican que las plazas se hayan adjudicado en un ámbito autonómico y no a cada isla en particular. Desde STEI ya advirtieron de los problemas y el "malestar" que podía generar esta medida, a la que tildaron de "peligrosa". Afirman que es un hecho "insólito" que "perjudica gravemente las condiciones laborales, familiares y profesionales del profesorado de las Islas Baleares", haciendo hincapié además en los problemas que supone un cambio de residencia con la problemática de vivienda que están sufriendo las Baleares.

Por último, esperan que desde la Conselleria "sean sensibles" ante esta situación y se pongan por delante los intereses de un profesorado que, según afirman, "no tiene que pagar las carencias de un proceso con falta de negociaciones con los sindicatos".