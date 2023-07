«Que no se quejen, que no tengan tanto morro» o «¿todo el trabajo que hemos realizado estos años no es válido?», son quejas emitidas por algunos de los 3.000 docentes estabilizados en Balears ante la reclamación por parte de los opositores de que los maestros que hayan aprobado una oposición tengan preferencia sobre ellos a la hora de escoger su plaza definitiva.

Relacionadas 500 docentes de Baleares reclaman que los opositores puedan escoger plaza primeros