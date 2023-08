Las altas temperaturas y las olas de calor cada vez más extremas no dan tregua a los baleares y no todos los isleños las sobrellevan igual: el 35% de los hogares de la comunidad no están equipados con sistemas de refrigeración.

Casi 154.000 hogares baleares resisten los estragos de la canícula sin equipos de aire acondicionado. En el otro lado, 309.000, el 65%, sí cuenta con este tipo de instalaciones para hacer más llevadero el estío. Otra cuestión es que hagan uso de esos sistemas de refrigeración, ya que el coste de la luz frena su uso en los hogares más vulnerables. La distribución de estos aparatos de frío depende sobre todo del año de construcción del edificio y de las rentas que hay en cada hogar, según los datos expuestos en la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del INE. En los inmuebles edificados a partir de 1990 en el archipiélago, el 75,5% sí están acondicionado contra el calor. Un porcentaje que desciende hasta el 58% es el que se da entre los vecinos que residen en casas y pisos construidos antes de 1971. Comienza la tercera ola de calor en España con una quincena de provincias en alerta Nivel de ingresos Otro baremo determinante a la hora de tener aire acondicionado es el nivel de ingresos. En los hogares más pobres, allí donde se ingresan menos de mil euros al mes según el INE, el 45% no tiene la casa acondicionada para soportar temperaturas extremas. Un dato que contrasta fuertemente con aquellos con rentas mensuales de a partir de tres mil euros, donde sólo el 24% no cuenta con equipos de refrigeración. Si el análisis quiere centrarse únicamente en Mallorca, el INE aporta datos exclusivamente de Calvià y Palma. En el municipio calvianer, el 66,5% de los hogares cuenta con aire acondicionado, mientras que en la capital balear el porcentaje es superior y asciende al 74%. En Palma, el 82% de las unidades familiares con ingresos igual o superiores a tres mil euros tienen instalación de aire frío. Cuestión de salud Tener la posibilidad de enfriar la propia vivienda para combatir los agobios del calor no es únicamente una cuestión de bienestar o confort, sino de salud. Según el mismo INE, en su Estadística de Defunciones por Causa de Muerte, el calor extremo ha disparado un 26% la mortalidad en Baleares. En concreto, el verano pasado murieron en Mallorca 209 personas por las altas temperaturas, según un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona. Según este mismo estudio, tener aire acondicionado será cada vez algo más indispensable en zonas como el archipiélago balear, al igual que los refugios climáticos en las distintas ciudades. Además de ser el aire el sistema más eficaz contra las olas de calor, se trata de un atractivo desde el punto de vista habitacional. Un informe del portal inmobiliario Idealista certifica que el 61% del parque residencial de las islas cuenta con aire acondicionado. Una cifra inferior a la aportada por el INE. En el global de España el dato es mucho más bajo que en la capital balear. El sur del país y el área del Mediterráneo registran ratios mayores de climatización frente a las ciudades del norte. Según el portal, el 67% de las viviendas en alquiler de Palma tiene aire, mientras que solo el 60% de las que se encuentran a la venta disponen de él.