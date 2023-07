El Govern se ha manifestado en contra de la subida de tarifas aeroportuarias que propone AENA para el 2024. "Pedimos que este incremento no se produzca, Balears debe ser una excepción", ha detallado Toni Costa, portavoz del Ejecutivo. El gestor aeroportuario ha propuesto elevar las tarifas aeroportuarias un 4,09% a partir del 1 de marzo de 2024, según comunicó el miércoles el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En este sentido, el Govern considera que si se produce este incremento, los principales afectados serán los propios usuarios. " El transporte aéreo y marítimo en Balears es una necesidad. Si se incrementan las tasas serán los ciudadanos los que acaben pagándolo, y no lo vemos con buenos ojos". Asimismo, el portavoz Costa ha pedido que se tenga en cuenta la singularidad de este tipo de transporte en las islas. "No es lo mismo necesitar el transporte aéreo en Balears, que es fundamental, que en otros sitios. No lo vemos con buenos ojos y esperemos que no se produzca".

Esta propuesta de AENA, que fue aprobada el martes por el consejo de administración de la empresa pública, deberá contar ahora con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Uno de los principales motivos que podrían estar detrás de esa decisión de proponer un incremento de tarifas es el aumento de los costes energéticos y del combustible de los últimos meses.